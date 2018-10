Cocu biedt fans excuses aan na 'onaanvaardbare' nederlaag Fenerbahçe

"Mijn excuses aan onze fans", richtte de van PSV overgekomen trainer zich na afloop op de persconferentie tot de meegereisde supporters. "Ze hebben ons weer gesteund, maar helaas konden we ze niets teruggeven."

Cocu hekelde vooral de instelling van zijn spelers, die tussen de 30e en 42e minuut drie tegentreffers incasseerden. "We hebben onszelf te kijk gezet in de eerste helft, dat was onaanvaardbaar. We hebben de wedstrijd in twaalf minuten weggegeven."

"Rizespor speelde met passie en overtuiging, dat ontbrak bij ons voor rust. Pas in de tweede helft zag ik wel een ploeg die wilde winnen. Maar dat moeten we de hele wedstrijd laten zien."

'We zitten in een slechte situatie'

Cocu tekende in juni een tweejarig contract bij de Turkse topclub, maar door de slechte resultaten komt zijn positie steeds verder onder druk te staan. De club uit Istanbul, die normaal gesproken moet strijden om de landstitel, staat op de veertiende plaats maar net boven de degradatiestreep.

"We zitten in een slechte situatie, een club als Fenerbahçe mag niet zo laag staan", weet de 47-jarige trainer. "Daarom ben ik ook heel erg teleurgesteld in deze prestatie."

Net als Cocu voelde ook voorzitter Ali Yildirim Koç zich verantwoordelijk richting de supporters. Hij mengde zich na de wedstrijd tussen de mensen om zijn excuses aan te bieden.

Fenerbahçe krijgt donderdag de kans op eerherstel als in de Europa League de thuiswedstrijd tegen Spartak Trnava op het programma staat. De formatie van Cocu begon de groepsfase anderhalve week geleden met een 4-1-nederlaag tegen Dinamo Zagreb.

