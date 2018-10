Utrecht-trainer Advocaat ergert zich aan Nijhuis en VAR na rood Gustafson

Gustafson werd na ruim een uur spelen van het veld gestuurd, toen hij hard doorging op Samir Memisevic. Utrecht stond op dat moment door een treffer van Sander van de Streek met 0-1 voor, maar kreeg met tien man nog de gelijkmaker van Ahmad Mendes Moreira om de oren.

"Ik heb nu twintig man gesproken en ze zeggen allemaal dat het geen rode kaart is", reageerde een verontwaardigde Advocaat bij FOX Sports. "Hij wil laten zien dat hij kan tackelen. Als dat tegenwoordig al met rood wordt bestraft... "

Scheidsrechter Bas Nijhuis aarzelde echter geen moment en trok direct rood voor de Zweed. De videoscheidsrechter (VAR) had die beslissing kunnen terugdraaien, maar deed dat niet. Advocaat incasseerde zelf een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding.

"Volgens mij was dit dezelfde VAR die we vorig seizoen kregen bij Sparta-Emmen", verwijst Advocaat naar de play-offs om degradatie/promotie van afgelopen voorjaar, toen hij als Sparta-trainer veel cruciale beslissingen in het nadeel van zijn ploeg zag uitvallen.

Advocaat ziet stijgende lijn bij Utrecht

Voor Advocaat was het in de Euroborg zijn tweede wedstrijd op de bank bij FC Utrecht. Zijn debuut vorige week tegen Feyenoord ging in de slotfase met 1-0 verloren.

Ondanks zijn stroeve start bij de huidige nummer zestien van de Eredivisie, ziet de 71-jarige trainer genoeg aanknopingspunten. "We hebben vandaag zeker in de eerste helft erg veel kansen gehad. We hadden toen al twee of drie goals moeten maken. Qua voetbal zag het er lange tijd goed uit."

De competitie gaat voor Utrecht volgende week verder met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, de hekkensluiter van de Eredivisie. Dat duel is op vrijdagavond om 20.00 uur de aftrap van de achtste speelronde.