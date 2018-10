Matchwinner Van Persie snapt niks van rode kaart tegen Vitesse

De 35-jarige Van Persie moest van scheidsrechter Serdar Gözübüyük vertrekken na een charge op Vitesse-invaller Max Clark.

Volgens Van Persie werd hij veel te zwaar bestraft. "Mijn linkerbeen is op geen enkel moment gestrekt en ik raakte mijn tegenstander slechts licht", beweerde de 102-voudig international van Oranje in De Kuip bij FOX Sports.

"Het ziet er vaak niet mooi uit als aanvallers slidings maken en ook mijn actie was misschien wat onbeholpen, maar dit kan nooit een rode kaart zijn. Ik ga hoe dan ook in beroep als ik een schorsing krijg."

'Had geluk dat keeper naar verkeerde hoek ging'

Vlak voor zijn rode kaart had Van Persie juist de winnende treffer gemaakt door prachtig een vrije trap te benutten. Zijn doelpunt was goed voor de 2-1, nadat Matús Bero (33e minuut) en Eric Botteghin (47e minuut) de eerste twee goals voor hun rekening hadden genomen.

"Ik raakte de bal lekker en goed", blikte Van Persie terug op zijn winnende doelpunt in de 88e minuut. "Dan moet je een beetje geluk hebben dat de keeper net dat stapje naar de verkeerde hoek maakt. Dat deed hij ook."

Door de rake vrije trap van Van Persie bleef Feyenoord puntenverlies bespaard. De Rotterdammers staan nu met zestien punten op de derde plek in de Eredivisie. Dat is evenveel als nummer twee Ajax en nummer vier Heracles Almelo.

Van Bronckhorst boos over eerste helft

Trainer Giovanni van Bronckhorst was blij met de zege, maar had zich gestoord aan het spel van zijn ploeg in de eerste helft. "Ik was niet blij, om een understatement te gebruiken. Logisch ook als je speelt in De Kuip."

Van Bronckhorst greep in de rust in en wisselde Jens Toornstra voor Sam Larsson. "We liepen voor rust overal achter de feiten aan. In de tweede helft hebben we dat omgedraaid. Het sloeg ook over op het publiek. Onze houding in de eerste en tweede helft was een wereld van verschil."

Toch moest Feyenoord tot vlak voor tijd wachten op de bevrijdende vrije trap van Van Persie. "Dat was een ouderwetse", zei Van Bronckhorst lachend.

"Het deed me denken aan hoe Robin op het WK in Duitsland scoorde tegen Ivoorkust. De keeper verwachtte de bal in de korte hoek, maar hij schoot 'm vol overtuiging in de verre hoek. Een fantastisch doelpunt."

