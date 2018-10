Vitesse-aanvaller Matavz breekt onderbeen in uitduel met Feyenoord

Matavz ging per brancard van het veld en schreeuwde het in de catacomben van De Kuip volgens ooggetuigen uit van de pijn.

"Dit was een heel dramatische wedstrijd voor ons", zei de zichtbaar aangeslagen trainer Leonid Slutsky op zijn persconferentie.

"Niet alleen wat betreft het resultaat. We moesten bijna de hele tweede helft met tien man spelen en raakten ook nog eens twee spelers kwijt met serieuze blessures. Zeker die van Matavz is heel erg, hij heeft zijn onderbeen gebroken. Heel verdrietig, want Tim is onze beste spits."

Matavz, die bij afwezigheid van de geschorste Maikel van der Werff tegen Feyenoord als aanvoerder fungeerde, maakte dit seizoen al vijf doelpunten.

Onduidelijkheid over duur revalidatie voor Matavz

Slutsky kon nog niets vertellen over de duur van de revalidatie voor Matavz, maar de verwachting is dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Roy Beerens viel ook uit tegen Feyenoord. De buitenspeler zwikte na een uur door zijn enkel. "Hopelijk valt dat mee", aldus Slutsky, die door fysieke problemen al niet kon beschikken over Bryan Linssen en Martin Odegaard.

Thomas Bruns en debutant Danilho Doekhi werden met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük en kunnen dus een schorsing tegemoet zien.

"Ik ben het niet eens met een aantal beslissingen van de arbiter. Zoals die directe rode kaart voor Bruns en de vrije trap waar de 2-1 van Feyenoord uit voortkwam. Die waren naar mijn mening onterecht", mopperde Slutsky.

Vitesse bleef door de nederlaag tegen Feyenoord de nummer zeven op de ranglijst van de Eredivisie, maar de Arnhemmers hebben al wel twaalf punten minder dan koploper PSV (21 om 9).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie