Van Persie maakt winnende treffer en krijgt rood bij Feyenoord-Vitesse

Vitesse opende na 32 minuten verrassend de score in De Kuip dankzij een treffer van Matús Bero, waarna Eric Botteghin vlak na rust voor de gelijkmaker tekende.

Door een rode kaart van Thomas Bruns speelde Feyenoord een groot deel van de tweede helft met een man meer, maar de thuisploeg slaagde er lange tijd niet in de winnende treffer te forceren. Van Persie schoot zijn ploeg enkele minuten voor tijd uit een vrije trap alsnog fraai naar de zege.

De avond eindigde in mineur voor de routinier, die een directe rode kaart kreeg na een grove charge. Vitesse sloot de wedstrijd zelfs met negen man af, omdat Danilho Doekhi in de extra tijd zijn tweede gele kaart incasseerde.

Van Persie voorkwam wel dat Feyenoord voor de derde keer dit seizoen punten liet liggen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst begon het seizoen met een nederlaag tegen De Graafschap (2-0) en speelde twee weken geleden gelijk tegen AZ (1-1).

Door de overwinning komt Feyenoord op zestien punten, goed voor de derde plek. Koploper PSV heeft vijf punten meer, terwijl Ajax (tweede) en Heracles Almelo (vierde) net als Feyenoord na zeven wedstrijden op zestien punten staan.

Feyenoord pover in eerste helft

Feyenoord was aan het begin van de eerste helft de meest dreigende ploeg, maar in echte kansen resulteerde dat niet. De beste mogelijkheid was voor Dylan Vente, die in de spits de voorkeur kreeg boven de nog niet geheel fitte Nicolai Jörgensen. Hij kwam na tien minuten een teenlengte tekort om een voorzet van Jeremiah St. Juste binnen te werken.

De eerste mogelijkheid van Vitesse leverde een stuk meer gevaar op. Bruns deed een poging van afstand en zag zijn inzet weggebokst worden door Kenneth Vermeer, die de geblesseerde Justin Bijlow verving onder de lat. Na 33 minuten kwamen de Arnhemmers alsnog als eerste tot scoren in De Kuip, mede dankzij Roy Beerens.

De vleugelspeler gaf na een knappe actie voor op Bero, die zijn eerste poging op de paal zag belanden en daarna alsnog uit een moeilijke hoek doel trof. Een pover spelend Feyenoord stelde daar weinig tegenover en ging na een teleurstellende eerste helft met een achterstand de kleedkamers in.

Drie rode kaarten in laatste half uur

Trainer Van Bronckhorst greep halverwege in door Sam Larsson voor Jens Toornstra te brengen en dat leek direct zijn vruchten af te werpen. Feyenoord toonde zich een stuk gretiger en kwam al na twee minuten op gelijke hoogte door een doelpunt van Botteghin, die van dichtbij binnenwerkte na een corner.

Nog geen tien minuten later leek ook de 2-1 een feit. Steven Berghuis schoot binnen op aangeven van Van Persie, maar de aanvaller deed dat in buitenspelpositie en zag zijn treffer afgekeurd worden.

Vitesse kwam niet echt onder de druk van Feyenoord uit en moest na 63 minuten zelfs met tien man verder. Bruns ging veel te hard door op Jordy Clasie en werd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük met een directe rode kaart weggestuurd.

Feyenoord was daarna via Larsson (paal en naast) twee keer dicht bij de voorsprong, maar precisie in de afronding ontbrak. Vitesse, dat Tim Matavz met een zware blessure uit zag vallen, capituleerde drie minuten voor tijd alsnog. Van Persie schoot een vrije trap op fraaie wijze achter doelman Eduardo.

Diezelfde Van Persie kreeg even later nog rood na een harde overtreding op Vitesse-invaller Max Clark, maar de overwinning van Feyenoord kwam ook in de vijf minuten blessuretijd niet meer in gevaar. Wat betreft kaarten was het slotakkoord voor Vitesse, dat Doekhi met een tweede gele kaart na een overtreding op Yassin Ayoub nog weggestuurd zag worden.

