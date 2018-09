De Guzman helpt Eintracht met treffer aan ruime zege in Bundesliga

De 31-jarige De Guzman tikte na een uur spelen van dichtbij binnen op aangeven van Ante Rebic. Dat was de 3-0 voor Eintracht, dat voor rust al twee keer tot scoren was gekomen in de Commerzbank-Arena.

Hannover maakte vier minuten voor tijd nog wel de 3-1, maar dat bleek niet meer dan een eretreffer. Eintracht vergrootte de marge vlak daarna namelijk weer naar drie dankzij een doelpunt van Luka Jovic.

De Guzman stond de hele wedstrijd in het veld, terwijl voormalig Eredivisie-spelers Sébastien Haller en Filip Kostic in de tweede helft werden gewisseld. Jetro Willems kwam na 77 minuten het veld in voor Kostic.

Door de ruime zege verlaat Eintracht de onderste regionen. De ploeg van trainer Adi Hütter staat nu op de tiende plek met zeven punten. Hannover is de hekkensluiter in de Bundesliga.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga