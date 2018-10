Cocu verder onder druk na kansloze nederlaag met Fenerbahçe

De 47-jarige Cocu zag vanaf de bank dat zijn ploeg het in het laatste kwartier van de eerste helft helemaal weggaf. Vedat Muriqi, Aminu Umar en Braian Samudio scoorden voor de thuisclub, die de eerste overwinning van het seizoen boekte.

Fenerbahçe is bezig aan een dramatische reeks. De negentienvoudig landskampioen staat slechts veertiende in de Süper Lig met zeven punten uit evenveel wedstrijden. De vorige twee competitieduels met Konyaspor (0-1-zege) en Besiktas (1-1) waren wel hoopvol.

In Europees verband was Benfica deze zomer te sterk in de voorronde van de Champions League, waarna eerder deze maand in de groepsfase van de Europa League met liefst 4-1 werd verloren.

Cocu is pas sinds deze zomer in dienst bij Fenerbahçe, dat hem wegplukte bij PSV. De 101-voudig international heeft nog een contract tot medio 2021 in Istanbul.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig

Strootman hard onderuit met Marseille

Olympique Marseille ging in de Franse competitie hard onderuit bij Lille OSC. De ploeg van Kevin Strootman is door de nederlaag gezakt naar de zesde plaats in de Ligue 1.

Marseille heeft dertien punten, elf minder dan koploper Paris Saint-Germain. Lille is geklommen naar de tweede plek met zestien punten, acht minder dan PSG.

Beide ploegen hielden elkaar in Lille ruim een uur in evenwicht. Lille kreeg in de 65e minuut een strafschop na een overtreding op Nicolas Pépé. De buitenspeler uit Ivoorkust benutte de strafschop zelf.

Marseille ging op zoek naar de gelijkmaker, maar twintig minuten later kreeg de thuisploeg opnieuw een strafschop. Jonathan Bamba benutte die ook. Drie minuten later zorgde Bamba zelfs voor de 3-0.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

De Guzman draagt bij aan zege Frankfurt

In Duitsland hielp Jonathan de Guzman zijn club Eintracht Frankfurt aan een ruime overwinning. De oud-Feyenoorder leverde met een doelpunt een belangrijke bijdrage aan de 4-1-zege op Hannover 96.

De 31-jarige De Guzman tikte na een uur spelen van dichtbij binnen op aangeven van Ante Rebic. Dat was de 3-0 voor Frankfurt, dat voor rust al twee keer tot scoren was gekomen in de Commerzbank-Arena.

Hannover maakte vier minuten voor tijd nog wel de 3-1, maar dat bleek niet meer dan een eretreffer. Frankfurt vergrootte de marge vlak daarna namelijk weer naar drie dankzij een doelpunt van Luka Jovic.

De Guzman stond de hele wedstrijd in het veld, terwijl de voormalige Eredivisie-spelers Sébastien Haller en Filip Kostic in de tweede helft werden gewisseld. Jetro Willems kwam na 77 minuten in het veld voor Kostic.

Door de ruime zege verlaat Frankfurt de onderste regionen. De ploeg van trainer Adi Hütter staat nu op de tiende plek met zeven punten. Hannover is de hekkensluiter in de Bundesliga.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga