De Graafschap verslaat Willem II, FC Groningen en FC Utrecht gelijk

De Graafschap-Willem II leek lange tijd eveneens in 1-1 te eindigen, maar in de 89e minuut trok de thuisclub alsnog aan het langste eind door een ongelukkige eigen goal van Fernando Lewis.

De Graafschap was in de 21e minuut op een 1-0-voorsprong gekomen door een zeer fraaie vrije trap van Stef Nijland, maar Willem II maakte die in de 49e minuut nog wel ongedaan dankzij een kopbal van Dries Saddiki.

De nederlaag in extremis was extra zuur voor Willem II omdat de 'Tricolores' de wedstrijd met slechts negen man beëindigden na rode kaarten voor Atakan Akkaynak (negentiende minuut) en Diego Palacios (64e minuut).

De Graafschap won pas voor de tweede keer dit seizoen en steeg ten koste van FC Utrecht, Fortuna Sittard (1-2-nederlaag tegen Ajax) en FC Emmen (2-1-nederlaag tegen Heracles Almelo) van de zestiende naar de dertiende plaats op de ranglijst.

Willem II heeft vooralsnog ook twee overwinningen op zak en is met acht punten (één punt meer dan De Graafschap) na zeven speelrondes de nummer negen van Nederland.

FC Groningen niet langer hekkensluiter

Bij FC Groningen-FC Utrecht kwamen de doelpunten op naam van Sander van de Streek (0-1 in de zestiende minuut) en Ahmad Mendes Moreira (1-1 in de 76e minuut).

Van de Streek kon simpel binnentikken na voortreffelijk voorbereidend werk van Gyrano Kerk en Mendes Moreira benutte de rebound na een kopbal van Tim Freriks.

FC Utrecht stond bijna 25 minuten met een man minder op het veld door een rode kaart voor Simon Gustafson, die zwaar werd bestraft voor een overtreding op Samir Memisevic.

Het gelijkspel betekende dat Dick Advocaat nog altijd op zijn eerste competitiezege als trainer van Utrecht wacht. De opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong debuteerde vorige week met een 1-0-nederlaag bij Feyenoord.

FC Utrecht zakte door de remise en de overwinning van De Graafschap van de vijftiende naar de zestiende plaats met slechts zes punten.

FC Groningen is niet langer hekkensluiter. De ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs deed de rode lantaarn over aan NAC Breda, dat zaterdag in eigen huis niet was opgewassen tegen koploper PSV: 0-2.

