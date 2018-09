Winnend Heracles blijft meedoen in top Eredivisie, AZ geeft zege weg

Bij het 'lunchduel' tussen Heracles en Emmen zat de thuisclub al snel op rozen. In de zesde minuut opende Brandley Kuwas de score van dichtbij en een minuut later maakte Kristoffer Peterson er met een schuiver in de verre hoek 2-0 van.

De 23-jarige Zweedse aanvaller kent een sterke start van het seizoen, want hij scoorde al acht keer in de eerste zeven speelronden. Daarmee is hij topscorer van de Eredivisie. Een kwartier voor tijd maakte Emmen-captain Anco Jansen uit een strafschop 2-1, maar daar bleef het bij.

Extra tegenvaller voor Emmen was het uitvallen van Reuven Niemeijer. De Heracles-huurling moest al in de eerste helft na een harde botsing per brancard van het veld en werd met een hoofdblessure afgevoerd naar het ziekenhuis, waar werd geconstateerd dat hij een hersenschudding en flink opgerekte schouderbanden heeft opgelopen.

Dankzij de zege staat Heracles achter PSV (21 punten) en Ajax (zestien) in ieder geval voor even derde met zestien punten. Feyenoord speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen Vitesse en kan de Almeloërs op doelsaldo nog voorbij. Het Emmen van coach Dick Lukkien blijft steken op zeven punten, waarmee de Eredivisie-debutant de twaalfde plaats bezet.

AZ rekent na rust af met PEC

AZ kon net als Heracles spreken van een prima start van het Eredivisie-seizoen, maar moest tegen PEC toch een teleurstelling verwerken. De ploeg van trainer John van den Brom zag in de slotminuten een zege in rook opgaan: 2-2.

In het eigen AFAS Stadion kwam AZ na tien minuten op voorsprong dankzij Oussama Idrissi, die het eindstation was van een goede aanval. Nog voor rust werd het gelijk en dat mocht vooral AZ-verdediger Ron Vlaar zich aanrekenen. De 32-voudig international verspeelde de bal knullig en dat leidde tot een goal van Vito van Crooij.

Een kwartier voor tijd zorgde aanvoerder Guus Til met een intikker voor een nieuwe voorsprong van AZ, maar de bezoekers gaven niet op. Invaller Zian Flemming kopte in de laatste minuten knap raak en zorgde daarmee voor blijdschap bij PEC.

Door het gelijkspel is AZ met twaalf punten uit zeven duels vijfde. Het PEC van trainer John van 't Schip pakte zeven punten in de laatste vier duels in is daarmee de nummer twaalf van de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie