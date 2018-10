Liverpool-coach Klopp vindt Salah ondanks missers 'speler van wereldklasse'

De Duitse manager haalde de Egyptische aanvaller halverwege de tweede helft naar de kant. Dankzij een late treffer van Daniel Sturridge hield Liverpool alsnog een punt over aan het treffen in Londen (1-1).

"Het was niet zijn beste wedstrijd, dat is zeker", erkende Klopp tegenover Sky Sports. "Maar het feit dat hij steeds in de positie komt om te kunnen scoren, maakt hem een speler van wereldklasse. Soms mis je dan, dat gebeurt."

Salah heeft zijn vorm van vorig seizoen nog niet gevonden sinds hij in de Champions League-finale geblesseerd raakte. Klopp denkt dat het een kwestie van tijd is voor zijn sterspeler weer tot scoren komt.

"Het is net als fietsen. Je wordt 's ochtends niet wakker met het gevoel dat je niet meer kan fietsen of kan scoren. Hij moet er nu misschien iets harder voor werken, dat is de periode waar hij in zit. Dat is geen probleem."

'Niemand verwacht aantallen van vorig seizoen'

Klopp weet dat het voor Salah moeilijk is om zijn scoringsdrift van vorig seizoen te evenaren. Toen kwam hij tot in totaal 44 treffers, terwijl hij nu pas op twee doelpunten staat.

"Niemand verwacht van hem dat hij net zo veel scoort als vorig seizoen", zei de Duitser tegen de BBC. "Natuurlijk hopen we dat hij er zo veel als mogelijk maakt, maar het gaat me echt te ver om van een crisis te spreken."

De voormalige coach van Borussia Dortmund benadrukte verder dat Salah ook zonder doelpunten belangrijk is voor Liverpool. "Hij levert veel defensieve arbeid, dat hij doet hij zelfs perfect. Dat zegt veel over hem."

Terwijl Salah het moeilijk heeft, is Sturridge juist bezig aan een uitstekende periode. De spits, steevast invaller, was in zijn laatste drie duels trefzeker. "Hij is beter in vorm dan ik hem ooit heb gezien. Ik ben heel blij voor hem."

Ondanks het gelijkspel blijft Liverpool medekoploper in de Premier League. Manchester City heeft een beter doelsaldo na zeven duels. Chelsea staat derde op twee punten achterstand.

