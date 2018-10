Dolberg voelt zich bij Ajax klaar voor 'open concurrentiestrijd' met Huntelaar

De spits stond vlak na rust nog maar net in het veld als vervanger voor Huntelaar toen hij op aangeven van Dusan Tadic de bal binnen schoof. Midweeks was hij in de beker ook al trefzeker tegen amateurclub Te Werve (0-7-zege).

"Het voelt goed om weer te kunnen scoren", zei Dolberg na afloop tegen de NOS. Door een buikwandblessure stond de twintigjarige spits dit seizoen lang aan de kant, terwijl hij vorig seizoen door een voetblessure bijna een half seizoen miste.

Het blijft gissen hoe fit de Deen nu is. "Dat is moeilijk te zeggen, want ik heb nog geen enkele keer een hele wedstrijd gespeeld. Ik weet niet op hoeveel procent van mijn kunnen ik zit. Ik heb twee keer een helft gespeeld en dat was geen probleem."

'Open concurrentiestrijd met Huntelaar'

Tegen Fortuna Sittard ontbrak het bij de talentvolle aanvaller niet aan scherpte. "Ik stond op de juiste plek en deed wat een spits moet doen. Het was voor iedereen een opluchting dat ik scoorde, dat gaf ons vertrouwen."

Zodra Dolberg weer een volledige wedstrijd kan spelen, krijgt trainer Erik ten Hag een luxeprobleem. De 35-jarige Huntelaar is dit seizoen clubtopscorer.

Dolberg is er klaar voor om het zijn coach lastig te maken. "Ik zou zeggen van wel. Het is een open concurrentiestrijd en we willen allebei spelen. Dat hoort zo."

Het volgende duel van Ajax is al op dinsdag, als de Amsterdammers in Duitsland in de Champions League aantreden tegen Bayern München. Beide teams wisten hun eerste groepsduel te winnen.

