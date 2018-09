Ajax mede dankzij invaller Dolberg te sterk voor Fortuna Sittard

Halverwege was het nog 0-0 in Limburg, waarna Dolberg kort na rust voor de 1-0 tekende. Fortuna kreeg vervolgens een aantal goede mogelijkheden op de gelijkmaker, maar uiteindelijk was het toch weer Ajax dat scoorde. Hakim Ziyech was trefzeker.

Door de zege blijft het gat tussen Ajax en Eredivisie-koploper PSV vijf punten. De Eindhovenaren wonnen eerder op de avond met 0-2 bij hekkensluiter NAC Breda. Fortuna staat met zes punten veertiende.

Volgende week zondag vervolgt Ajax het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen AZ. Dinsdag speelt de ploeg van trainer Erik ten Hag nog voor de Champions League tegen Bayern München. Het duel in de Allianz Arena begint om 21.00 uur.

Ajax mist Frenkie de Jong tegen Fortuna

Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong tegen Bayern mee kan doen, nadat hij tegen Fortuna ontbrak door een kuitblessure. Daartegenover stond de terugkeer van Matthijs de Ligt, de die vorige week in de met 3-0 verloren topper tegen PSV werd gemist. Op het middenveld hield Ten Hag vast aan Carel Eiting, die weer de voorkeur kreeg boven international Donny van de Beek.

Zonder De Jong had Ajax moeite om Fortuna onder druk te zetten. De Limburgers, die in speciale jubileumshirts speelden vanwege het vijftigjarig bestaan van hun club, verdedigden fel en kwamen er zelfs af en toe best gevaarlijk uit.

Ajax kreeg in de openingsfase wel wat kansjes via De Ligt en Eiting, maar verder wist de ploeg van Ten Hag weinig te doen met het vele balbezit. De beste kans uit de eerste helft was kort voor rust zelfs voor Fortuna Sittard, na een handige actie van Lisandro Semedo langs Nicolás Tagliafico. Ahmed El Messaoudi schoot daarna op het uitgestoken been van Onana.

Huntelaar in de rust gewisseld

Ten Hag besloot al in de rust in te grijpen en bracht Dolberg voor Klaas-Jan Huntelaar. De Deense spits had slechts vier minuten nodig om te scoren. Hij stond plotseling vrij nadat Dusan Tadic een passje van Ziyech voor zijn voeten had getikt. De spits schoot de bal door de benen van Aleksei Koselev in het doel (0-1).

Omdat Ajax daarna verzuimde door te drukken, kreeg Fortuna via de invallers Lazaros Lamprou en André Vidigal grote kansen op de gelijkmaker.

Onana voorkwam met fraaie reflexen de 1-1 en kort daarna besliste Ziyech de wedstrijd. Op aangeven van de ingevallen Van de Beek schoot de Marokkaans raak (0-2), waardoor Ajax opgelucht kon ademhalen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie