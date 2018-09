PSV'er Viergever vindt het terecht dat NAC geen strafschop kreeg

De 29-jarige linkspoot kreeg de bal aan het begin van de tweede helft, kort na de 0-1 van Luuk de Jong, na een voorzet van Mikhail Rosheuvel op zijn arm, maar volgens scheidsrechter Dennis Higler gebeurde dat niet bewust.

"Eigenlijk wilde ik geen risico nemen en de bal in één keer wegtrappen. Maar de bal stuiterde verkeerd", zei Viergever na afloop van de confrontatie in het Rat Verlegh Stadion voor de camera van FOX Sports.

"De bal kwam ongelukkig op mijn arm of hand. Dat was onbewust. Op een gegeven moment was wel duidelijk dat de videoarbiter er niet meer tussen zou komen."

Viergever was verder van mening dat PSV bepaald niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. Hij zag de Eindhovenaren vooral voor rust matig voetballen.

"We leden veel onnodig balverlies en maakten verkeerde keuzes. Uiteindelijk trekken we als team deze wedstrijd wel weer over de streep."

Van Bommel vol lof over Zoet

PSV-trainer Mark van Bommel was vol lof over Jeroen Zoet. De doelman redde zijn ploeg bij een de 0-1-stand door van dichtbij een inzet van Mitchell te Vrede te keren.

"Hij krijgt niet veel ballen. Maar de ballen die hij krijgt, die pakt hij. Het was eigenlijk de enige kans van NAC'', aldus Van Bommel, die een stuk minder te spreken was over het spel in de eerste helft.

"Na alles wat er de afgelopen week bij NAC gebeurd is, wisten we dat het moeilijk zou worden en dat hun toeschouwers nog meer achter hun ploeg gingen staan. De momenten dat we er voor rust doorheen kwamen, speelden we niet goed uit."

PSV deed het in de tweede helft vanaf meet af aan een stuk beter en dat resulteerde ook gelijk in de 0-1 van De Jong. De spits ging in de laatste 45 minuten meer vanaf het middenveld spelen, op de positie van Gaston Pereiro.

"In zo'n wedstrijd is het ook een kwestie van geduld hebben. We wisten dat NAC het niet vol zou houden en de ruimtes groter zouden worden", besloot Van Bommel.

