Excelsior thuis te sterk voor VVV, Heerenveen en ADO in evenwicht

Excelsior won dankzij een fraaie treffer van Elías Már Ómarsson in de twintigste minuut. De club uit Kralingen steeg door de zege naar de achtste plek op de ranglijst van de eredivisie. Voor VVV, dat op de zesde plek staat, was het de tweede nederlaag dit seizoen.

De thuisclub was veel sterker in de openingsfase van het duel en zag dat beloond door Már Ómarsson. De IJslandse spits kreeg de bal op eigen helft en kapte na een lange rush twee verdedigers uit, om met rechts in de verre hoek raak te schieten.

VVV kreeg voor rust nog wel kansen. Jay-Roy Grot zag een schot op de paal belanden. Patrick Joosten was dicht bij een treffer, maar zag doelman Sonny Stevens redding brengen.

Messaoud krijgt rode kaart in slotfafse

VVV zocht naar de gelijkmaker in de tweede helft, maar een schot van Ralf Seuntjens ging naast het doel. Excelsior moest de slotfase met tien man spelen, nadat Ali Messaoud na ingrijpen van de videoscheidsrechter een rode kaart had gekregen voor een tackle op Axel Borgmann. Stevens hield ook bij de laatste vrije trap van VVV zijn doel schoon.

Mounir El Hamdoui maakte in de slotfase na veertien jaar zijn rentree in de competitie voor Excelsior. De spits kwam als invaller in de ploeg. Hij maakte eerder deze week ook al minuten bij de Rotterdammers in het verloren bekerduel met NEC (2-3 na verlenging).

Opnieuw geen overwinning voor Heerenveen

Michel Vlap (sc Heerenveen) en Thomas Necid (ADO Den Haag) waren verantwoordelijk voor de treffers in Friesland. Heerenveen won dit seizoen alleen het eerste duel op bezoek bij PEC Zwolle met 2-3.

De laatste thuiszege van Heerenveen was in april tegen uitgerekend ADO. Dit seizoen werd er thuis ruim verloren van Feyenoord en Heracles en gelijkgespeeld tegen Vitesse.

Door het gelijke spel is Heerenveen de nummer elf van de Eredivisie met zeven punten uit zeven duels. ADO staat achtste met een punt meer uit zeven wedstrijden. Verschillende ploegen kunnen Heerenveen en ADO zondag nog voorbij gaan.

Heerenveen vervolgt de competitie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen De Graafschap. ADO ontvangt diezelfde dag FC Groningen.

Necid maakt eerste competitiegoal voor ADO

Vlap opende na een half uur de score voor Heerenveen. De middenvelder kreeg alle ruimte van de ADO-verdediging om aan te nemen in het strafschopgebied en schoot onhoudbaar binnen.

Op aangeven van Abdenasser El Khayati kopte Necid vlak voor rust de 1-1 binnen. Het was voor de 29-jarige Tsjech, die afgelopen zomer overkwam van Bursaspor, zijn eerste competitiegoal in dienst van ADO.

In de tweede helft ging ADO op zoek naar meer, maar dat leverde geen Haagse goal meer op. Heernenveen-verdediger Dave Bulthuis werkte in de slotfase een voorzet van Sheraldo Becker vlak voor de voeten van Necid weg. De Friese ploeg kon na het wisselen van Vlap en Arber Zeneli geen vuist meer maken en dus bleef het gelijk.

