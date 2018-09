Barcelona lijdt ook tegen Bilbao puntenverlies, Juventus verslaat Napoli

Barcelona kwam in de 41e minuut zelfs op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Óscar de Marcos, maar bracht de stand in de 84e minuut nog wel in evenwicht dankzij een treffer van Munir El Haddadi.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde slaagde er de afgelopen week ook al niet in te winnen van Girona (2-2-gelijkspel) en Leganés (2-1-nederlaag).

Bij Barcelona begon Lionel Messi op de reservebank, maar de Argentijnse sterspeler viel tien minuten na rust alsnog in ten koste van Arturo Vidal.

Barcelona gaat nog wel aan kop in Spanje, maar kan later op zaterdag voorbij worden gestreefd door nummer drie Real Madrid, dat op dit moment een punt minder heeft dan de aartsrivaal (veertien om dertien punten). 'De Koninklijke' speelt vanaf 20.45 uur op eigen veld de stadsderby tegen Atlético Madrid, dat op slechts drie punten van Barcelona de derde plaats bezet.

Sevilla gaf de goede vorm van de midweekse zege op Real Madrid (3-0) een vervolg bij Eibar. De ploeg van coach Pablo Machín won in het Baskenland met 3-1 en is dankzij drie zeges op rij opgeklommen naar de voorlopige tweede plek in de Spaanse competitie, met een punt minder dan koploper FC Barcelona.

Kluivert en Karsdorp op bank bij Romeinse derby

In Italië zaten Justin Kluivert en Rick Karsdorp negentig minuten op de bank bij AS Roma. Het twee Nederlanders zagen hun ploeg op slag van rust op een 1-0-voorsprong komen tegen Lazio via Lorenzo Pellegrini, die kort daarvoor was ingevallen voor Javier Pastore.

Halverwege de tweede helft maakte Lazio-spits Ciro Immobile de 1-1. Uit een vrije trap zorgde de Serviër Aleksandar Kolarov voor de hernieuwde voorsprong van Roma. De Argentijn Federico Fazio besliste het duel in de 86e minuut met de 3-1.

Ondanks de nederlaag heeft nummer vier Lazio nog een punt meer dan nummer vijf AS Roma. Juventus gaat stevig aan de leiding, mede dankzij de 3-1-zege zaterdag in de topper tegen Napoli. De club uit Turijn heeft nu zes punten voorsprong op de ploeg uit Napels.

Ronaldo scoort niet voor Juventus

Dries Mertens opende in de tiende minuut de score nog wel de score namens Napoli, nadat Juventus-verdediger Leonardo Bonucci de bal zomaar had ingeleverd. Via Allan en José Callejón kwam de bal bij de Belg, die de 0-1 binnen tikte.

Uit een voorzet van Cristiano Ronaldo kopte Mario Mandzukic na 25 minuten de gelijkmaker binnen. De Kroatische spits stond kort na rust ook op de goede plek om te scoren na een schot op de paal van Ronaldo.

Napoli moest kort daarna met tien man verder. Verdediger Mário Rui werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd na een charge op de enkels van Paulo Dybala. Een kwartier voor tijd gleed Bonucci een kopbal van Ronaldo over de doellijn en besliste zo het duel.

Paris Saint-Germain blijft winnen in Ligue 1

In Frankrijk won Paris Saint-Germain zaterdag ook zijn achtste wedstrijd in de Ligue 1. De titelfavoriet uit Parijs zegevierde bij OGC Nice met 3-0. Neymar nam twee doelpunten voor zijn rekening en tussendoor scoorde middenvelder Christopher Nkunku.

Bij Nice begon Mario Balotelli op de bank. De Italiaan kwam direct na rust in het veld bij een achterstand van 1-0, maar zag Nkunku vrijwel meteen scoren. Nice moest na bijna een uur spelen ook nog met tien man verder, toen de eveneens ingevallen Wylan Cyprien zijn tweede gele kaart kreeg.

Mede door de winst op Nice heeft PSG al vroeg in het seizoen een flink gat geslagen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel staat al negen punten voor op nummer twee Saint-Étienne. In de Champions League begon de Franse kampioen wel met een nederlaag, bij Liverpool werd met 3-2 verloren.

