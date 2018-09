Mourinho wijst na nieuwe nederlaag United naar 'falende' arbitrage

Bij de 1-0 na vijf minuten van Felipe Anderson was het buitenspel, constateerde Mourinho. "De assistent-scheidsrechter heeft het niet gezien en dat is overduidelijk een fout", zei Mourinho na afloop in het olympisch stadion van Londen tegen Engelse media.

De trainer baalde ervan dat er geen VAR in de Premier League is, in tegenstelling tot de League Cup waarin United dinsdag na 2-2 en strafschoppen werd uitgeschakeld door Derby County.

"Dinsdag was deze goal gewoon afgekeurd en dat is pijnlijk. Als een mentaal kwetsbaar team zo snel op achterstand komt, is dat heel zwaar. Het was belangrijk om goed te beginnen, nu hadden we de slechtst mogelijke start denkbaar."

Ook de 3-1 van Marko Arnatovic had volgens Mourinho niet mogen tellen. "De scheidsrechter zag niet dat er door Pablo Zabaleta een overtreding was gemaakt op Marcus Rashford. Dat was weer een mentale tik, want door die goal was de wedstrijd beslist."

Slechtste competitiestart sinds 1989

Door de nederlaag tegen West Ham heeft Manchester United al elf punten verspeeld in zeven Premier League-wedstrijden. 'The Red Devils' beleven daarmee hun slechte start competitiestart sinds 1989.

"Het lijkt wel of alles tegenzit. Het enige dat we nu nodig hebben is winst, want dat is de beste vitamine voor een ploeg", beseft Mourinho, die dinsdag met United Valencia treft in de Champions League.

"In die wedstrijd moeten mijn spelers dapper en sterk zijn. Hopelijk hebben we een goede start, want dat is wat een ploeg zonder vertrouwen nodig heeft."

De wedstrijd tegen Valencia begint dinsdag om 21.00 uur op Old Trafford. In de Premier League speelt United volgende week zaterdag om 18.30 uur thuis tegen Newcastle United.

