United verliest ook bij West Ham, zege voor City en Tottenham

Manchester United speelde een zwakke eerste helft en stond na 45 minuten spelen dan ook al terecht op een 2-0-achterstand door een bal achter het standbeen langs van Felipe Anderson en een eigen doelpunt van Victor Lindelof.

De 'Red Devils' kwamen na rust nog wel terug tot 2-1 dankzij een hakje van Marcus Rashford, maar vlak daarna werd het toch gewoon 3-1 door een schuiver van de oud-speler van FC Twente Marko Arnoutovic.

Het verlies in het Olympisch Stadion was alweer de derde nederlaag van het seizoen voor United, na eerdere verliespartijen tegen Brighton & Hove Albion (3-2) en Tottenham Hotspur (0-3).

De twintigvoudig landskampioen werd afgelopen dinsdag tot overmaat van ramp ook nog eens uitgeschakeld in de League Cup door Championship-club Derby County, na 2-2 en strafschoppen.

United bezet nu nog de tiende plaats op de ranglijst. Doordat de slechte resultaten aanhouden zal de druk op Mourinho verder toenemen. West Ham United boekte pas de tweede overwinning van het seizoen, maar klom daarmee wel van de zeventiende naar de twaalfde plaats.

Manchester City voorlopig koploper

Manchester City nestelde zich door de 2-0-zege Brighton & Hove Albion in ieder geval voor even aan kop van de Premier League. De regerend kampioen neemt de eerste plaats daarmee over van Liverpool, dat zaterdagavond om 18.30 uur begonnen is aan de topper tegen Chelsea. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum staan in de basis bij de 'Reds'.

Bij City tegen Brighton opende Raheem Sterling na een half uur de score in het Etihad-stadion en Sergio Agüero verdubbelde in de 65e minuut de voorsprong.

Bij Brighton stonden de oud-PSV'ers Davy Pröpper en Jürgen Locadia in de basis. Voor Locadia betekende dat zijn eerste basisplaats dit seizoen in de Premier League. De aanvaller ging twintig minuten voor tijd naar de kant. Alireza Jahanbakhsh, vorig seizoen in dienst van AZ topscorer van de Eredivisie, kwam in de 79e minuut als invaller in het veld.

Kane scoort twee keer voor Tottenham

Bij Tottenham Hotspur tegen Huddersfield Town (2-0) was Harry Kane de gevierde man. De spits van scoorde voor rust twee keer op John Smith's Stadium, eerst op aangeven van Kieran Trippier en daarna uit een strafschop.

Terence Kongolo had een basisplaats bij Hudderfield maar na 29 minuten ging hij geblesseerd naar de kant. Rajiv van La Parra zat de hele wedstrijd op de bank. Bij de 'Spurs' maakte doelman Michel Vorm vanwege een blessure geen deel uit van de wedstrijdselectie. Door de zege staat Tottenham op de vierde plaats. Huddersfield is hekkensluiter met twee punten.

Kongolo was niet de enige Nederlander die zaterdag geblesseerd raakte in de Premier League. Timothy Fosu-Mensah, opgenomen in de voorselectie van Oranje, raakte bij Fulham al vroeg uitwedstrijd tegen Everton (3-0 verlies) geblesseerd.

Gylfi Sigurdsson maakte twee doelpunten voor Everton en miste ook nog een strafschop. De Turk Cenk Tosun was ook trefzeker op Goodison Park.

Arsenal verslaat Watford in slotfase

Arsenal, dat vijfde staat, was dankzij twee doelpunten in de slotfase met 2-0 te sterk voor Watford. Tegenvaller voor trainer Unai Emery was het uitvallen van doelman Petr Cech, die kort voor rust geblesseerd raakte. De Duitse keeper Bernd Leno verving hem en maakte zijn debuut voor Arsenal.

De Nigeriaanse Watford-verdediger Craig Cathcart schoot negen minuten voor tijd in eigen doel in het Emirates Stadion. Twee minuten later bepaalde Mesut Özil de eindstand op 2-0. Daryl Janmaat ontbrak bij Watford door een blessure.

Wesley Hoedt verloor met Southampton bij Wolverhampton Wanderers (2-0). De Portugees Ivan Cavaleiro en de Spanjaard Jonny Castro waren na rust trefzeker voor de thuisploeg.

Leicester City won met 0-2 bij Newcastle United door een benutte strafschop van Jamie Vardy en een goal van Engels international Harry Maguire.

