Volendam-trainer Salden moet stap terug doen na matige seizoensstart

De vrijdag 45 jaar geworden Salden was sinds vorig seizoen hoofdtrainer. Daarvoor werkte hij er al als manager voetbalzaken en hoofd jeugdopleiding. Als speler stond hij tussen 1999 en 2004 onder contract in Volendam.

"Op een gegeven moment houdt het gewoon op", zegt voorzitter Henk Kras voor de camera van NH​. "We hebben op 6 april voor het laatst gewonnen. We weten waar we voor gekozen hebben. Dit kunnen we, ook naar onze supporters, sponsoren en raad van commissarissen, niet langer dragen."

Van een definitief afscheid is echter nog geen sprake, benadrukt Kras. "Als manager voetbalzaken heeft Misha uitstekend gefunctioneerd. We willen hem graag voor die functie behouden voor de club. Daar hebben we hem een paar dagen bedenktijd voor gegeven."

Saldens assistent Johan Steur neemt voorlopig de honneurs waar. Vrijdag, als RKC Waalwijk op bezoek komt, moet er volgens Kras een nieuwe hoofdtrainer op de bank zitten.

Voorlaatste en gelijkspel tegen concurrent Helmond Sport

Volendam staat momenteel op de teleurstellende negentiende plek. Met drie punten uit zeven wedstrijden houdt het 'Andere Oranje' alleen het nog slechter presterende FC Dordrecht (één punt) onder zich op de ranglijst.

Vrijdag kwamen de Noord-Hollanders niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij concurrent Helmond Sport. Eerder dit seizoen werd alleen een punt overgehouden aan de duels met Jong AZ en TOP Oss. De overige vier wedstrijden gingen verloren.

Salden werd vorig jaar mei aangesteld als de opvolger van de naar Roda JC vertrokken clubicoon Robert Molenaar. In zijn eerste seizoen leidde hij Volendam naar de veertiende plek.

