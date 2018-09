Go Ahead blijft koploper in Keuken Kampioen Divisie na gelijkspel tegen NEC

Go Ahead kwam in Nijmegen terug van een achterstand. Sven Braken zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong. In de tweede helft zorgde Paco van Moorsel echter voor de gelijkmaker voor de ploeg van trainer John Stegeman.

De Eagles hebben daardoor na zeven duels zestien punten. Ook Almere en Sparta hebben zoveel punten. NEC is vierde met vijftien punten, terwijl ook SC Cambuur en Roda JC in de buurt staan.

FC Twente kan zich zondag naast de drie koplopers nestelen. De Tukkers, die donderdag in de KNVB-beker nog van FC Groningen wonnen, spelen om 14.30 uur tegen PSV.

Moeizame zeges Almere en Sparta

Almere City rekende voor eigen publiek af met RKC Waalwijk: 2-1. Niek Vossebelt maakte beide doelpunten voor Almere, dat tweede staat. Jari Koenraat maakte tussendoor op fraaie wijze gelijk.

Sparta knokte zich tegen hekkensluiter FC Dordrecht terug van een 0-2-achterstand en won met 3-2. Jeremy Cijntje en Lewis Montsma bezorgden de gasten een droomstart, door Dordt binnen twaalf minuten op 0-2 te zetten.

Deroy Duarte, Lars Veldwijk en Royston Drenthe maakten de achterstand echter ongedaan. Met name de treffer van Drenthe was gelukkig. De oud-Feyenoorder schoot van grote afstand via een tegenstander raak.

Cambuur verzuimt kop te pakken

Cambuur was bij een zege op Roda JC aan kop van de stand gekomen, maar de Friezen gingen met 0-1 ten onder tegen de Limburgers.

Het enige doelpunt van de avond werd gemaakt door Gyliano van Velzen, die raak schoot uit een rebound. Roda staat daardoor nu zevende, met dertien punten.

Het houdt daarmee TOP Oss en Jong Ajax onder zich. Beide ploegen verloren. Oss ging met 1-0 onderuit bij Telstar, terwijl regerend kampioen Jong Ajax thuis werd afgetroefd door FC Eindhoven (0-3), dat pas de eerste zege pakte.

Middenmoter FC Den Bosch won thuis met 3-1 van Jong AZ, terwijl het duel tussen de laaggeklasseerde ploegen Helmond Sport en FC Volendam (2-2) geen winnaar opleverde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie