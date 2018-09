Trainer Van der Gaag denkt dat ontslag NAC-directeur Smulders niks oplost

Het vertrek van de twee directeuren volgt op de dramatische seizoensstart van NAC, dat vijf van de eerste zes competitiewedstrijden verloor en deze week door RKC Waalwijk (2-0) werd uitgeschakeld in het TOTO KNVB-bekertoernooi.

"Het is heel onwerkelijk allemaal", zegt Van der Gaag vrijdag in aanloop naar het thuisduel met PSV tegen Voetbal International. "Ik ben zelf kritisch genoeg, maar dit lost op korte termijn niks op. Dat heb ik ook gezegd, maar verder kan ik weinig doen."

De 46-jarige Van der Gaag, bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van NAC, werd deze zomer door Smulders aangesteld als opvolger van de vertrokken Stijn Vreven. Hij voelt zich dan ook medeverantwoordelijk voor de slechte resultaten.

"Het is best een vreemd gevoel dat Hans geslachtofferd wordt en niet de trainer. Enkele ervaren jongens en ik zijn allemaal gehaald door Hans, en ze hebben het erover dat hij geen kwaliteit heeft gehaald. Dat zijn wij dus. Dat besef is er heus wel."

Van Bommel op hoede voor 'ommekeer NAC'

De kans is aanwezig dat de dramatische week van NAC zaterdag een vervolg krijgt, want de huidige nummer zeventien van de Eredivisie neemt het dan op tegen de nog ongeslagen koploper PSV.

Hoewel de Eindhovenaren met NAC een geplaagde ploeg treffen, is Mark van Bommel op zijn hoede. De coach denkt niet dat zijn ploeg meer kans maakt nu het erg onrustig is bij de club uit Breda.

"Een wedstrijd tegen PSV kan precies de ommekeer betekenen", waarschuwt Van Bommel. "De trainer doet goed werk, maar als het er niet uitkomt wordt het onrustig. Dat werkt toch door. Voor ons verandert er niks, want wij bereiden de spelers tactisch en technisch zo voor zoals wij dat altijd doen."

'Ik denk niet dat spelers gaan zweven'

PSV kan vooralsnog terugkijken op een uitstekende seizoensstart, want de Eindhovenaren lieten in de eerste zes competitieduels nog geen punt liggen. Een van de uitblinkers dit seizoen is middenvelder Pablo Rosario, die deze week voor het eerst werd opgenomen in de voorselectie van Oranje.

Van Bommel is niet bang dat de 21-jarige Rosario of andere spelers in zijn selectie gemakzuchtig worden. "Mijn spelers zijn volwassen genoeg om hier goed mee om te gaan. Deze selectie is ook ver genoeg om er goed mee om te gaan en af en toe te corrigeren. Ik denk niet dat zij gaan zweven.”

De wedstrijd tussen NAC en PSV begint zaterdag om 18.30 uur in Breda en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

