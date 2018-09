Jörgensen ook tegen Vitesse nog buiten basiself Feyenoord

"Hij is nog niet klaar om te starten, maar dat moment komt wel dichterbij. Ik ben blij dat hij stappen zet, op de training zie je hem steeds sterker worden", zei coach Giovanni van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie.

De 27-jarige Jörgensen maakte eerder deze maand uit tegen AZ (1-1) als invaller vlak voor tijd zijn rentree. De Deen stond maanden aan de kant met een voetblessure.

Vervolgens viel Jörgensen afgelopen zondag ook in tijdens het met 1-0 gewonnen thuisduel met FC Utrecht. Hij maakte toen 28 minuten en vormde een koppel met doelpuntenmaker Robin van Persie.

Van Bronckhorst kan tegen Vitesse over een nagenoeg complete selectie beschikken. "We hebben een fitte groep, alleen Ridgeciano Haps is nog niet terug. We hebben keuze genoeg", aldus de Rotterdammer.

'Clasie wordt steeds beter'

Op zijn persmoment richting het duel met Vitesse ging Van Bronckhorst ook in op de prestaties van middenvelder Jordy Clasie, die deze zomer terugkeerde in De Kuip maar kritiek krijgt op zijn spel.

"Jordy heeft niet veel gespeeld in het buitenland, alleen in het begin bij Southampton. Daarna niet meer. Ik merk dat hij wedstrijden nodig heeft en ik zie dat hij stapjes zet", aldus de Feyenoord-trainer.

"Ik vind hem steeds beter presteren en het team ook. Het vertrouwen in het team komt terug, we krijgen veel kansen en scoren makkelijk. Daar heeft iedereen een aandeel in en Jordy dus ook."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse, de nummers drie en zeven van de Eredivisie, begint zondag om 16.45 uur. Het laatste duel van speelronde 7 staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

