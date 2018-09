De Ligt keert voor uitduel met Fortuna Sittard terug in basis Ajax

"Matthijs is weer fit. Als hij straks goed uit de training komt, kan hij gewoon spelen tegen Fortuna Sittard", bevestigde Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie.

De negentienjarige De Ligt liep vorige week tijdens de training een lichte knieblessure op, waardoor hij de laatste paar wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan.

Zonder de centrale verdediger won Ajax ruim van AEK Athene in de Champions League (3-0), maar vier dagen later gingen de Amsterdammers in het Philips Stadion kansloos met dezelfde cijfers onderuit tegen PSV. Afgelopen woensdag rekende Ajax in de KNVB-beker eenvoudig met tweedeklasser Te Werve af (0-7).

'We begonnen met te veel zelfvertrouwen tegen PSV'

Ten Hag ging tijdens zijn persconferentie nog uitgebreid in op de verloren topper tegen PSV in Eindhoven. De coach heeft geconcludeerd dat zijn ploeg niet met de goede instelling aan het duel met de koploper begon.

"Op mentaal vlak had het een en ander anders gekund", vindt Ten Hag. "We begonnen met iets te veel zelfvertrouwen aan de wedstrijd en reageerden niet goed op de achterstand. We hadden weerbaarder moeten zijn. Natuurlijk was de afwezigheid van Matthijs een gemis, maar dat mag geen excuus zijn."

Hoewel de blessure van De Ligt heeft aangetoond dat Ajax niet heel ruim zit in centrale verdedigers - tegen PSV speelde Frenkie de Jong weer centraal achterin - denkt Ten Hag niet dat hij in de winterstop een versterking mag verwelkomen. "We zijn in de zomer met een verdediger bezig geweest, maar dat is nu niet aan de orde."

De wedstrijd tussen nummer elf Fortuna Sittard en nummer twee Ajax begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De achterstand van Ajax op PSV, dat zaterdagavond in Breda tegen NAC speelt, is inmiddels vijf punten.

