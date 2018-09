Liverpool in topper tegen Chelsea mogelijk zonder Van Dijk

"Virgil heeft nog niet met het team getraind, dus het is afwachten", zei trainer Jürgen Klopp vrijdag op zijn persconferentie. "Hij is een speler van wereldklasse, dus het is niet best als we hem moeten missen."

De 27-jarige Van Dijk liep afgelopen zondag in de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen zijn oude club Southampton een ribblessure op. Door die kwetsuur moest hij deze week het League Cup-duel met Chelsea (1-2-verlies) laten schieten. Georginio Wijnaldum miste die wedstrijd ook, maar is gewoon weer beschikbaar.

Van Dijk werd woensdag vervangen door Dejan Lovren. Hoewel Liverpool uitgerekend bij afwezigheid van de 21-voudig Oranje-international de eerste nederlaag van het seizoen leed, is Klopp tevreden over Lovren als vervanger.

"Dejan speelde tegen Chelsea zijn eerste wedstrijd in tien weken en heeft het uitstekend gedaan", benadrukte de Duitse coach. "Als Virgil fit is, speelt hij natuurlijk gewoon, maar we hebben genoeg opties om hem op te vangen."

'Het is onze plicht om terug te slaan'

Klopp rekent erop dat zijn ploeg zaterdag om 18.30 uur met de nodige revanchegevoelens aan de aftrap staat op Stamford Bridge. De coach heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg de ongeslagen reeks in de competitie een vervolg kan geven.

"We willen nu terugslaan, want dat is in mijn ogen een plicht in de sportwereld. In dat opzicht is het mooi dat we direct weer tegen Chelsea kunnen spelen. Ze zullen met een hoop andere spelers op het veld verschijnen dan afgelopen woensdag, dus het wordt heel interessant."

Liverpool is de enige ploeg in de Premier League die na zes wedstrijden nog geen punt verloor. 'The Reds' staan daardoor fier bovenaan, al volgen nummer twee Manchester City en nummer drie Chelsea al op twee punten.

