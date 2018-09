Van Bronckhorst prijst reserves en 'jonkies' Feyenoord na zege op Gemert

De Rotterdammers traden aan met een vrijwel compleet andere ploeg, waarbij Van Bronckhorst een kans gaf aan talenten en spelers die dit seizoen genoegen moeten nemen met een reserverol.

"We hadden het in de eerste twintig minuten al kunnen beslissen. We begonnen heel goed en gefocust. Uiteindelijk wonnen we makkelijk", zei Van Bronckhorst tegen FOX Sports na de wedstrijd in het stadion van Helmond Sport.

"Het mooiste is de houding van de spelers. We konden jongens die de afgelopen weken niet vaak hebben gespeeld en jonkies opstellen. Al met al was dat heel positief. We hebben onze basisspelers kunnen laten rusten voor zondag en zijn door in de beker."

Tegen Hoofdklasser Gemert was het halverwege 0-2 door treffers van Dylan Vente (19) en de pas zeventienjarige Orkun Kokcü. In de tweede helft scoorde spits Vente nog twee keer. Feyenoord bleef daardoor - net als PSV en Ajax eerder deze week - schadevrij tegen amateurs.

Van Bronckhorst blij met Kökcu en El Hankouri

Middenvelder Kökcu scoorde op fraaie wijze en maakte indruk op Van Bronckhorst. "In de trainingen en ook in voorgaande wedstrijden bij de beloften heeft hij laten zien dat hij zulke doelpunten kan maken. Vandaag heeft hij het naar behoren gedaan", aldus de coach.

De 43-jarige Rotterdammer was ook lovend over vleugelaanvaller Mo El Hankouri, die bij Feyenoord voor het meeste gevaar zorgde. Vorig seizoen werd de 21-jarige El Hankouri uitgeleend aan Willem II.

"Hij was heel dreigend. De ruimte lag in zowel de eerste als tweede helft aan zijn kant. Hij kwam er iedere keer langs, had een assist en dat hadden er nog een aantal meer kunnen zijn."

Feyenoord speelt zondag in de Eredivisie om 16.45 uur thuis tegen Vitesse. Een week later is Willem II de tegenstander in Tilburg.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker