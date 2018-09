FC Groningen-manager Jans vindt wegsturen coach Buijs geen optie

FC Groningen maakte in het duel in de eerste ronde van de TOTO KNVB-beker tegen FC Twente met name na rust een dramatische indruk. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie won dik verdiend met 0-2.

Technisch manager Ron Jans erkent dat hij weleens vrolijkere tijden heeft gekend. "Het zag er machteloos uit", zei de oud-trainer tegen FOX Sports. "In de tweede helft zakten we heel ver weg."

Jans staat nog altijd achter zijn beslissing om Buijs als trainer te laten debuteren in de Eredivisie. De voormalige middenvelder stond vorig seizoen nog bij de amateurs van Kozakken Boys voor de groep.

"Het wegsturen van mensen is geen optie", was Jans stellig. "Ik voel me zelf het meest verantwoordelijk voor zijn aanstelling en ik twijfel er geen seconde over om hem te laten bljven. Het enige wat we kunnen doen is elkaar steunen, adviseren en keihard werken."

'Houden zeker tot winterstop vertrouwen'

Volgens de technisch manager heeft FC Groningen ook wat spelersgroep betreft voldoende talent om het in de Eredivisie te redden. "Al was er zeker na rust sprake van een kwaliteitsprobleem. Bij een paar jongens die echt goed kunnen voetballen, kwam het er gewoon niet uit."

Jans stelt dat vertrouwen de komende weken het sleutelwoord is voor FC Groningen. "Dat geven we de spelersgroep, zeker tot aan de winterstop. We moeten zorgen dat we de aansluiting vinden. We houden ook in moeilijke tijden vertrouwen in elkaar."

Het lukt FC Groningen al enkele jaren niet meer om steevast in het linkerrijtje mee te draaien. "We zitten al een aantal jaren in een negatieve spiraal", erkende Jans. "Hoe langer het duurt, hoe verder je wegzakt."

Buijs baalt van 'heel slecht' Groningen

Buijs zelfs noemde het "Groningen-onwaardig" wat zijn ploeg de ruim 18.000 toeschouwers liet zien in het verloren bekerduel met Twente.

"Het was heel slecht'', aldus de trainer. "We moeten deze tegenslag verwerken en onze rug weer rechten. Want zondag wacht weer een wedstrijd, dat is weer een kans om een resultaat te halen."

FC Groningen speelt zondag opnieuw thuis. Dan ontvangt de hekkensluiter middenmoter FC Utrecht. Dat duel wordt om 14.30 uur gespeeld.