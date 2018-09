Kwakkelend Groningen verliest in beker van Twente, AZ en Utrecht door

FC Groningen presteert al het hele seizoen onder de maat. De ploeg van de debuterende coach Danny Buijs won in de competitie pas één keer en wist in zes duels pas drie keer te scoren.

De formatie trad voor eigen publiek met veel vaste basisspelers aan. Doelman Sergio Padt stond gewoon op doel. Hij werd afgelopen zondag nog opgepakt, na een incident in een trein. Padt leverde daarop zijn aanvoerdersband in.

Het afgelopen seizoen gedegradeerde FC Twente leek de ultieme tegenstander om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen, maar de Tukkers wilden niet meewerken. Vlak voor rust opende Javier Espinosa na een fout bij FC Groningen zelfs de score.

Groningen drong na rust nog wel aan, maar doelman Joël Drommel van FC Twente werd eigenlijk amper getest. De gasten raakten zelfs nog twee keer de paal, maar uit een vrije trap van Aitor Cantalapiedra verdubbelde Peet Bijen halverwege de tweede helft de voorsprong alsnog.

De thuisploeg kreeg nog wel kansen. Zo kon Ritsu Doan vrij voor Drommel op doel koppen, maar de poging van de Japanse middenvelder ging ruim naast. Doan ontsnapte in de slotfase zelfs nog aan rood, na een harde tackle. Het thuispubliek trakteerde de eigen spelers na het laatste fluitsignaal op een striemend fluitconcert.

Advocaat boekt eerste zege met FC Utrecht

Dick Advocaat boekte op zijn 71e verjaardag zijn eerste zege als trainer van FC Utrecht. De formatie uit de Eredivisie won moeizaam van MVV Maastricht, dat in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt: 2-0.

De openingstreffer werd pas na een uur spelen gemaakt. Cyriel Dessers schoot een strafschop binnen, nadat Gyrano Kerk over het been van een tegenstander was gestruikeld. In blessuretijd gooide Nick Venema het duel in het slot door voor 2-0 te zorgen.

Utrecht leek het in de slotfase nog even lastig te krijgen, toen Lukas Görtler met rood uit het veld werd gestuurd. Enkele minuten later volgde MVV'er Joeri Schroijen echter zijn voorbeeld, waardoor beide teams het duel met tien man beëindigden.

AZ en Emmen winnen van amateurs

AZ en FC Emmen bereikten donderdag ten koste van twee amateurploegen wel de tweede ronde. AZ was met 0-6 te sterk voor het Drentse Alcides, terwijl FC Emmen met 1-3 won bij OFC.

Bij de Alkmaarders maakte Marko Vejinovic zijn eerste minuten van het seizoen. De middenvelder stond vanwege een zware knieblessure lang aan de kant.

De formatie van coach John van den Brom sloeg tegen de zondag hoofdklasser uit Meppel voor rust al vier keer toe. Björn Johnsen opende de score, waarna ook Oussama Idrissi, Adam Maher en Dorin Rotariu doel troffen. Na rust zorgde Idrissi voor de 0-5, waarna de aanvaller vanaf de strafschopstip ook nog zijn hattrick voltooide: 0-6.

Emmen had het in Oostzaan tegen OFC wat lastiger. De ploeg uit de Derde Divisie kwam door een treffer van Reuven Niemeijer al na tien minuten op achterstand, maar hield de schade tot aan de rust beperkt.

Glenn Bijl zorgde er tien minuten na rust via een benutte strafschop voor dat Emmen de voorsprong verdubbelde. Twaalf minuten voor tijd schoot de middenvelder nogmaals raak vanaf 11 meter: 0-3. Rachid El Yaghmouri redde in de slotfase de eer voor OFC.

