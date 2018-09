KNVB-preses Van Praag 'tevreden' met toewijzing EK 2024 aan Duitsland

KNVB-voorzitter Michael van Praag, die een van de stemgerechtigden was, stelt dat ook het Turkse bid hem kon bekoren.

"Beide bids, ook van Turkije dus, waren namelijk aantrekkelijk, goed gedocumenteerd, financieel degelijk onderbouwd en boden uitzicht op een voortreffelijk EK straks."

Van Praag zou er dan ook vrede mee hebben gehad, als het toernooi in Turkije zou worden georganiseerd. Hij wil zelf niet zeggen op wie hij heeft gestemd.

"Dat maken we niet bekend. Althans, ik niet. Het is immers een geheime stemming geweest, dan ga je niet achteraf praten. We zijn immers een loyaal lid van de voetbalgemeenschap en houden ons daarom aan geldende afspraken."

'Zuivere keuze op basis van informatie die we kregen'

Het is de tweede keer dat het EK in Duitsland wordt georganiseerd. In 1988 pakte het Nederlands elftal in West-Duitsland de Europese titel. Duitsland was daarnaast gastheer van de WK's van 1974 (gewonnen door West-Duitsland) en 2006 (gewonnen door Italië).

Het is geen verrassing dat de Duitsers ook het EK over zes jaar mogen organiseren. De evaluatiecommissie van de UEFA sprak al een lichte voorkeur uit voor Duitsland, al hoefden de zeventien stemgerechtigde bestuursleden van de Europese voetbalbond die voorkeur niet te volgen.

Die voorkeur van de UEFA heeft geen invloed op de keuze van Van Praag gehad, stelt hij. "We hebben een zuivere keuze gemaakt op basis van de informatie die we vandaag hebben gekregen van beide landen en van de UEFA. Zonder die informatie was er geen serieuze, afgewogen keus mogelijk."

Die keuze was volgens hem niet zo eenvoudig als het lijkt. "Vooral ook omdat je weet hoeveel ervan afhangt voor landen. Ze hebben er zo hard aan gewerkt. En wij, zeventien stemgerechtigden vandaag, beslissen over zoiets belangrijks. Dat kunnen we best aan, maar je voelt het: het is een grote verantwoordelijkheid."