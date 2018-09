UEFA voert VAR vanaf volgend seizoen ook in Champions League in

Ook bij de wedstrijd om de Europese Super Cup in 2019 gaat gebruik worden gemaakt van de modernste technologie.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de VAR daarna nog meer ingezet gaat worden. De bedoeling is dat dit op het EK van 2020 gebeurt, vanaf 2020/2021 in de Europa League en ook in de interlands van de Nations League.

De UEFA nam de besluiten donderdag op een congres in Nyon, waar later op de dag ook voor Duitsland of Turkije als gastheer van het EK van 2024 wordt gekozen.

Ceferin vindt augustus 2019 juiste moment

Volgens voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond is augustus 2019 het juiste moment om met de VAR in de Champions League te beginnen.

"Nu hebben we genoeg tijd om een goed systeem op te zetten en officials te trainen, zodat we straks op een efficiënte en succesvolle wijze kunnen starten. Dat is nodig. De Champions League is het vlaggenschip van de UEFA. Alles moet tot in perfectie zijn geregeld", zegt hij.

De FIFA deed bij het WK van afgelopen zomer in Rusland al een beroep op de VAR en in Nederland wordt dit seizoen voor het eerst bij alle wedstrijden in de Eredivisie door videoscheidsrechters meegekeken.