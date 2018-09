Hazard: 'Doelpunt tegen Liverpool in mijn top drie van mooiste treffers'

"Ik scoor geregeld op deze manier, maar wil nou ook weer niet zeggen dat ik dat elke week doe", grapte Hazard na afloop van de clash op Anfield tegenover Chelsea TV. (Bekijk hier het doelpunt)

"Deze staat zeker ergens bovenaan mijn lijstje van mooiste doelpunten die ik heb gemaakt. Ik denk wel in de top drie. Ik herinner me er ook nog eentje van twee jaar geleden tegen Arsenal op Stamford Bridge. Die zat er ook aardig in."

Hazard kwam tegen Liverpool pas een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat in de slotfase een 1-0-achterstand werd omgebogen in een 1-2-zege.

De Belgische dribbelaar leverde eerst de assist bij de 1-1 van Emerson en passeerde niet veel later zelf doelman Simon Mignolet. Hij legde aan de zijkant van het strafschopgebied twee man in de luren en schoot de bal vervolgens vanuit een moeilijke hoek hard tegen de touwen.

Zesde doelpunt in zeven officiële wedstrijden

Het was voor Hazard alweer zijn zesde doelpunt in zeven officiële wedstrijden dit seizoen. Hij was onlangs in het met 4-1 gewonnen competitieduel met Cardiff City nog goed voor een hattrick.

"Deze treffer behoort ook tot mijn persoonlijk beste, omdat het tegen een grote club als Liverpool was en we de wedstrijd alsnog wonnen. Dat is toch echt het allerbelangrijkst", vertelde hij.

"Ik wil een grote speler worden en als ik dat wil bewerkstelligen, dan moet ik in grote wedstrijden scoren. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik ben blij. Niet alleen ik, maar het hele team heeft het goed gedaan. We hebben laten zien dat we ook tegen een moeilijke tegenstander een wedstrijd kunnen controleren."

Chelsea plaatste zich dankzij de overwinning op Liverpool voor de vierde ronde van de League Cup - het tweede bekertoernooi van Engeland - waarvoor de loting in een later stadium wordt verricht.

De ploeg van manager Maurizio Sarri, die afgelopen zomer de ontslagen Antonio Conte opvolgde, bezet in de Premier League de tweede plaats achter koploper Liverpool, die als enige club nog zonder puntenverlies is.

