Barça-coach Valverde snapt niets van slechte resultaten sinds zege op PSV

Die pijnlijke nederlaag volgde op een teleurstellend 2-2-gelijkspel in eigen huis tegen middenmoter Girona. Ondanks de tegenvallende resultaten gaat Barcelona nog wel aan kop in de Primera División.

"Ik kan dit resultaat niet uitleggen", zei de 54-jarige Valverde na het verlies bij Leganés. "We maken geen makkelijke fase door en hadden dit niet verwacht."

De Spanjaard hoopt dat Barcelona de rust kan bewaren. "We moeten er rekening mee houden dat deze dingen kunnen gebeuren en moeten ervoor zorgen dat we de situatie omdraaien. Tegen Leganés hadden we moeite om tot kansen te komen."

Barcelona nam in Estadio Municipal de Butarque nog wel vroeg de leiding via Philippe Coutinho, maar vroeg in de tweede helft zetten Nabil El Zhar en Óscar de wedstrijd op zijn kop. Bij de 2-1 ging Gerard Piqué opzichtig in de fout.

'Hebben iedereen hard nodig'

Barcelona krijgt zaterdag in Camp Nou tegen Athletic Bilbao de kans om na de teleurstellende resultaten tegen Girona en Leganés eindelijk weer te winnen. Valverde hoopt dat zijn ploeg ondanks de matige reeks op steun kan rekenen.

"Het wordt een belangrijke wedstrijd voor het oog van onze eigen fans. We moeten ons herpakken en hebben daarbij de hulp van iedereen hard nodig."

Dat het verlies woensdag hard aankwam bij Barcelona bleek uit de reactie van de spelers, want volgens Leganés-doelman Iván Cuéllar waren ze na het laatste fluitsignaal snel richting de kleedkamer vertrokken. De keeper vond dat niet chic.

"Ik hou ervan als mensen die gewend zijn veel te winnen hun verlies accepteren en de tegenstander feliciteren. Niemand van ons is gefeliciteerd en dat pleit niet voor ze", zei hij.

Barcelona wacht pittig programma

Vier dagen na de confrontatie met Bilbao gaat Barcelona voor het tweede groepsduel in de Champions League op bezoek bij Tottenham Hotspur. In dezelfde poule speelt PSV dan thuis tegen Internazionale.

De ploeg van Valverde wacht een pittige reeks, want daarna zijn achtereenvolgens Valencia, Sevilla en Real Madrid de tegenstander in La Liga en wordt tussendoor aangetreden tegen Inter in de Champions League.

