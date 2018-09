UEFA wijst Duitsland aan als organisator EK voetbal 2024

Het wordt het tweede EK met Duitsland als organisator, nadat het Nederlands elftal in 1988 in West-Duitsland de Europese titel pakte.

Duitsland was daarnaast gastheer van de WK's van 1974 (gewonnen door West-Duitsland) en 2006 (gewonnen door Italië).

Het is geen verrassing dat de Duitsers ook het EK over zes jaar krijgen. De evaluatiecommissie van de UEFA sprak al een lichte voorkeur uit voor Duitsland, al hoefden de zeventien stemgerechtigde bestuursleden van de Europese voetbalbond die voorkeur niet te volgen.

KNVB-voorzitter Michael van Praag was een van de bestuursleden, die zijn stem heeft mogen uitbrengen. Hij heeft niet bekendgemaakt of hij gestemd heeft op Duitsland of op Turkije.

Volgens UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin was het moeilijk kiezen omdat er "twee zeer sterke kandidaten uit twee hele grote voetballanden waren en er helaas één moest afvallen".

Speelsteden al min of meer bekend

De speelsteden zijn al min of meer bekend: Berlijn, München, Düsseldorf, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen en Frankfurt. Berlijn, de hoofdstad, krijgt vermoedelijk de finale toegewezen.

Philipp Lahm was de ambassadeur van het Duitse 'bid' voor 2024. Zeer waarschijnlijk wordt de voormalig international en oud-speler van Bayern München aangesteld als chef van het organisatiecomité.

Turkije had zich voor de vierde keer, steeds zonder succes, kandidaat gesteld voor het evenement dat om de vier jaar wordt gehouden.

Het EK van 2020 is verdeeld over twaalf landen, namelijk Nederland, Azerbeidzjan, Denemarken, Duitsland, Engeland, Hongarije, Ierland, Italië, Roemenië, Rusland, Schotland en Spanje.

In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam worden drie groepswedstrijden en een achtste finale gespeeld. In het Wembley Stadium in Londen wordt de finale afgewerkt.