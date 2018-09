PSV en Ajax blij dat bekerduel met amateurs geen schade opleverde

"We hebben gewonnen en geen blessure opgelopen op deze ondergrond. En iedereen heeft minuten gemaakt", zei PSV-coach Mark van Bommel tegen FOX Sports na de wedstrijd op het niet al te beste kunstgras van Tweede Divisionist Excelsior Maassluis.

"Het was een moeilijke wedstrijd. Het was een heel defensieve tegenstander waartegen we snel moesten spelen. We hadden moeite met het kunstgras, maar na de eerste goal hadden we het een stuk makkelijker."

Het sterk gewijzigde PSV kwam na een kwartier op voorsprong dankzij Cody Gakpo, waarna Trent Sainsbury er vlak voor rust 0-2 van maakte. In de tweede helft scoorden ook Ramon Pascal Lundqvist en Nicolas Isimat-Mirin voor de landskampioen.

'Complimenten dat ze speelwijze wilden uitvoeren'

Van Bommel had er begrip voor dat zijn spelers niet tot hun allerbeste spel kwamen op het kunstgras in Maassluis. "De intentie was er wel, alleen je hebt één of twee aannames meer nodig op zo'n veld en ballen in de diepte moet je anders inschatten", zei hij.

"Maar ik moet ze eigenlijk een compliment geven dat ze onder deze omstandigheden toch mijn speelwijze hebben willen uitvoeren."

Van Bommel had ervoor gekozen om Bart Ramselaar, die dit seizoen een bijrol speel bij PSV, aanvoerder te maken. "Hij is een jongen die graag verantwoordelijk wil. Hij is heel rustig en stil, maar was in onze ogen de meest voor de hand liggende keuze."

PSV hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen het dit seizoen tegenvallende NAC Breda. Het duel in het Rat Verlegh Stadion begint om 18.30 uur.

Ten Hag prijst 'geconcentreerd' Ajax

Ajax-coach Erik ten Hag, die net als collega Van Bommel voor veel andere namen in zijn opstelling koos, was na de wedstrijd tegen tweedeklasser Te Werve eveneens blij met het verloop van de avond.

"Je moet je plicht doen en dat hebben we gedaan. We probeerden de mensen te vermaken en in een hoog tempo te spelen en hebben een aantal mooie goals gemaakt", aldus de coach, die Zakaria Labyad (twee keer), Perr Schuurs, Kasper Dolberg, Donny van de Beek, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch zag scoren.

"Ik heb vooraf tegen mijn spelers gezegd: speel geconcentreerd, want in dit soort wedstrijden kun je tegen vervelende dingen aanlopen. Dat moet je zien te voorkomen. Zo'n wedstrijd is eigenlijk nietszeggend."

Ten Hag had complimenten over voor tegenstander Te Werve, die zich niet probeerde te beperken tot verdedigen. "De tegenstander was enthousiast en de trainer was ook een enthousiaste kerel. Hij liet zijn ploeg voetballen en wilde er ook een wedstrijd van maken. Prima."

'Dolberg steeds dichter bij vorm'

De van een blessure herstelde Dolberg stond bij het in Noordwijk gespeelde duel in de basis bij Ajax en moet volgens Ten Hag alleen nog zijn ritme hervinden.

"Kasper heeft in een aantal wedstrijden korte tijd gespeeld en komt stapje voor stapje dichterbij. Hij is nu fit, maar heeft wedstrijdritme en vorm nodig. Hij komt steeds dichterbij."

Voor Ajax gaat de Eredivisie eveneens zaterdag verder, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij Fortuna Sittard. De aftrap in Limburg is om 20.45 uur.

