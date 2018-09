Chelsea klopt Liverpool op Anfield in League Cup, monsterscore West Ham

Liverpool-coach Jürgen Klopp en zijn Chelsea-collega Maurizio Sarri gunden veel vaste krachten rust. Zo zaten bij de thuisploeg Georginio Wijnaldum en de licht geblesseerde Virgil van Dijk niet bij de selectie. Mohamed Salah en Roberto Firmino vielen pas in de slotfase in.

Na een uur spelen opende Daniel Sturridge namens Liverpool de score, maar die voorsprong werd in de slotfase uit handen gegeven. Emerson Palmieri trok de stand tien minuten voor tijd gelijk. Eden Hazard, die na een uur spelen was ingevallen, bezorgde Chelsea in de slotfase een plaats in de volgende ronde.

Liverpool is na zes duels in de Premier League als enige nog zonder puntenverlies. Chelsea, dat tweede staat, verspeelde vorig weekend de eerste punten tegen West Ham United (0-0).

West Ham haalt uit, Spurs verder na penalty's

West Ham United, dat in de competitie maar net boven de degradatiestreep staat, haalde uit tegen het op het vierde Engelse niveau spelende Macclesfield Town. Na een ruststand van 3-0 werd het uiteindelijk 8-0 in het Olympisch Stadion van Londen.

Grady Diangana en Robert Snodgrass namen ieder twee goals voor hun rekening. Michail Antonio, Lucas Pérez, Ryan Fredericks en Angelo Ogbonna waren de andere doelpuntenmakers.

Tottenhan Hotspur rekende na penalty's af met Watford, dat niet kon beschikken over de geblesseerde Daryl Janmaat. Isaac Success zette de bezoekers op voorsprong, waarna Dele Alli en Erik Lamela de 'Spurs' de zege leken te bezorgen. Etienne Capoue bracht Watford in de 89e minuut alsnog langszij, maar dat was slechts uitstel van executie.

Arsenal voegde zich ten koste van Brentford, dat uitkomt in het Championship, bij de laatste zestien. Danny Welbeck (twee keer) en Alexandre Lacazette maakten de goals voor de ploeg van trainer Unai Emery.

Manchester United blameerde zich dinsdag door na strafschoppen te verliezen van Derby County, dat een niveau lager speelt. Bekerhouder Manchester City is na een 0-3-zege bij Oxford United nog wel in de race.