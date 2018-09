FC Barcelona lijdt bij Leganes eerste nederlaag in Primera Division

FC Barcelona stond halverwege nog wel op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Philippe Coutinho in de 12e minuut, maar verspeelde die na rust dankzij treffers van Nabil El Zhar en Oscar in de 52e en 53e minuut.

Bij de 2-1 ging FC Barcelona-verdediger Gerard Pique in de fout door de bal zomaar in de voeten te spelen van Oscar, voor wie het vervolgens van dichtbij een koud kunstje was om doelman Marc-André ter Stegen te passeren.

FC Barcelona leed afgelopen zaterdag ook al puntenverlies. De ploeg van trainer Ernesto Valverde kwam toen in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Girona.

FC Barcelona is nog wel koploper in Spanje, maar moet die positie later op woensdag afstaan als Real Madrid minimaal een punt pakt bij Sevilla.

Nuytinck trefzeker voor Udinese

In de Serie A maakten koploper Juventus en runner-up Napoli geen fout door op eigen veld te winnen van respectievelijk Bologna (2-0) en Parma (3-0).

Bij Juventus namen Paulo Dybala (11e minuut) en Blaise Matuidi (16e minuut) de doelpunten voor hun rekening en bij Napoli deden Lorenzo Insigne (17e minuut) en Oud-Ajacied Arek Milik (47e en 84e minuut) dat.

Zonder Justin Kluivert en Rick Karsdorp was AS Roma voor eigen publiek met 4-0 te sterk voor Frosinone door treffers van Cengiz Under (2e minuut), Javier Pastore (28e minuut), Stephan El Shaarawy (35e minuut) en Aleksandar Kolarov (87e minuut).

Bram Nuytinck was trefzeker voor Udinese. De verdediger kon echter niet voorkomen dat zijn club thuis met 1-2 onderuit ging tegen Lazio.

Nuytinck maakte in de 80e minuut de 1-2, maar Francesco Acerbi en Joaquín Correa hadden in de 61e en 66e minuut al gezorgd voor de 0-1 en 0-2.

Depay wint met Lyon

In de Ligue 1 boekten Memphis Depay en Kenny Tete met Olympique Lyon een simpele 0-3-zege op Dijon door doelpunten van Moussa Dembele (16e en 19e minuut) en Martin Terrier (35e minuut).

Depay begon op de reservebank, maar viel in de 84e minuut nog in voor Bertrand Traoré, een voormalige speler van Ajax en Vitesse.

Kevin Strootman boekte met Olympique Marseille een zwaarbevochten 3-2-zege op Strasbourg dankzij treffers van Dimitri Payet (41e minuut), Morgan Sanson (44e minuut) en Valère Germain (90e minuut).

Strootman, deze zomer voor 25 miljoen euro overgekomen van AS Roma, stond wel in de basis en mocht ook negentig minuten lang blijven staan.

Koploper Paris Saint-Germain bleef zonder puntenverlies door tegen Stade Reims een 0-1-achterstand om te zetten in een 4-1-zege dankzij doelpunten van Edinson Cavani (5e en 44e minuut), Neymar (24e minuut) en Thomas Meunier (55e minuut).

