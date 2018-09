Ajax Vrouwen na winst in Praag naar laatste zestien in Champions League

Vorige week had Ajax al een solide basis gelegd door thuis met 2-0 te winnen. Eerder had de ploeg van trainer Benno Nihom als winnaar van een kwalificatiepoule het hoofdtoernooi bereikt.

Ajax moest vrezen voor een zware avond in Tsjechië toen Christina Burkenroad na een half uur spelen de score opende. Na rust hielp Vanity Lewerissa haar ploeg uit de brand door tussen de 50e en de 52e minuut twee keer te scoren.

De assists waren afkomstig van Ellen Jansen en aanvoerder Loïs Schenkel. Na die snelle dubbelslag kon Ajax het duel met vertrouwen uitspelen, al miste Kelly Zeeman in de slotfase nog wel een strafschop.

Maandag wordt er geloot voor de achtste finales. De heenwedstrijden zijn op 17 en 18 oktober, de returns twee weken later.

Scorende Martens verder met Barcelona

Lieke Martens bereikte met FC Barcelona moeizaam de volgende ronde. De Catalaanse ploeg won, mede dankzij een goal van de Oranje-international, met 3-0 van FC Biik-Kazygurt.

Barcelona revancheerde zich daarmee voor de verrassende 3-1-nederlaag in Kazachstan. Martens was twee weken geleden niet van de partij, maar speelde in Barcelona wel weer mee. Ze nam vlak voor tijd het laatste doelpunt voor haar rekening.

Ploeggenote Stefanie van der Gragt moest ook in de thuiswedstrijd toekijken. De international is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.

Lineth Beerensteyn opende de score voor Bayern München, dat thuis met 4-0 won van Spartak Subotica. De wedstrijd was na de 0-7-uitzege in Servië eigenlijk een formaliteit. Bij Bayern München stond ook Jill Roord in de basis, keepster Jacintha Weimar bleef op de bank.