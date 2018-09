Ajax met veel wijzigingen in bekerwedstrijd tegen Te Werve

Trainer Erik ten Hag gunt André Onana, Noussair Mazraoui, Frenkie de Jong, Daley Blind, Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar rust.

Carel Eiting en David Neres zijn de enigen die zowel tegen Te Werve spelen als tegen PSV aan de aftrap zijn verschenen.

Kostas Lamprou is de doelman, Rasmus Kristensen, Perr Schuurs, Maximilian Wöber, Mitchel Bakker de verdedigers, Donny van de Beek en Ryan Gravenberch naast Eiting zijn de middenvelders en Zakaria Labyad en Kasper Dolberg naast Neres de aanvallers.

Voor Schuurs, Bakker, Gravenberch en Labyad betekent het een primeur. De vier maken hun basisdebuut in het eerste elftal van Ajax.

De Ligt ontbreekt nog wegens knieblessure

Matthijs de Ligt ontbreekt nog in de selectie vanwege een knieblessure. De verdediger en aanvoerder is komende zaterdag waarschijnlijk wel weer beschikbaar als Ajax op bezoek gaat bij Fortuna Sittard.

Het duel in de eerste ronde tussen Te Werve en Ajax vangt om 20.45 uur aan op Sportpark Duinwetering in Noordwijk - het eigen complex van Te Werve in Rijswijk voldoet niet aan de veiligheidseisen - en staat onder leiding van scheidsrechter Christiaan Bax.

Te Werve is actief in de tweede klasse, het zevende niveau in Nederland. De groen-witten startten de competitie zaterdag met een 3-2-nederlaag op bezoek bij TAVV.

Ajax zag door de kansloze nederlaag tegen koploper PSV de achterstand op de Eindhovenaren oplopen tot al vijf punten na slechts zes speelrondes.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Wöber, Bakker; Eiting, Van de Beek, Gravenberch; Neres, Dolberg, Labyad.