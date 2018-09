Janmaat kan door blessure geen deel uitmaken van selectie Oranje

Janmaat staat volgens zijn managersbureau Wasserman naar alle waarschijnlijkheid zo'n vijf tot zes weken buitenspel.

De rechtsback mist daardoor niet alleen enkele wedstrijden van Watford in de Premier League, maar ook de interlands van Nederland tegen Duitsland (Nations League) en België (vriendschappelijk).

Bondscoach Ronald Koeman maakte eerder op woensdag zijn voorlopige selectie daarvoor bekend en daarin ontbrak Janmaat logischerwijs.

Nederland speelt in oktober tegen Duitsland en Frankrijk

Nederland speelt op 13 oktober in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Duitsland en drie dagen later in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen België.

Janmaat is dit seizoen basisspeler bij Watford, maar moet bij Oranje vooralsnog genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

Koeman gaf in de laatste twee interlands, de wedstrijden tegen Peru (2-1-zege) en Frankrijk (2-1-nederlaag), de voorkeur aan Kenny Tete van Olympique Lyon.

Janmaat presteert met Watford uitstekend. De 'Hornets' zijn na zes speelrondes de verrassende nummer vier op het hoogste niveau in Engeland.

