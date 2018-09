Heerenveen na verlenging met de schrik vrij tegen Katwijk in beker

Sam Lammers brak in de 116e minuut, vlak voor het verstrijken van de verlenging, het verzet van Katwijk. De huurling van PSV kapte zich knap vrij en passeerde doelman Mark de Vries in de verre hoek.

Lammers voorkwam daarmee een nieuwe teleurstelling voor de club die zo matig aan het seizoen is begonnen. Na zes competitiewedstrijden staat sc Heerenveen slechts twaalfde in de Eredivisie, met zes punten en maar liefst zeventien tegentreffers.

Trainer Jan Olde Riekerink had geen spelers gespaard tegen de club die vorig seizoen kampioen werd in de Tweede Divisie, het hoogste niveau bij de amateurs. Wel miste hij Arber Zeneli (privéomstandigheden) en de geblesseerde Nemanja Mihajlovic.Dankzij Lammers bleef een afgang in de beker hem bespaard.

Vitesse en PEC boeken zuinige zege

Vitesse, dat zich vorig seizoen als bekerhouder blameerde tegen het Amsterdamse Swift, wist deze keer wel ten koste van een amateurclub de tweede ronde te bereiken. Hoofdklasser RKAV Volendam werd door de Arnhemmers met 1-2 verslagen.

Maikel van der Werff (15e) en Oussama Darfalou (42e) zetten Vitesse in de eerste helft op een 0-2-voorsprong. Zes minuten voor tijd bracht Nick Tol de spanning terug, maar een verlenging wisten de Volendammers niet af te dwingen.

PEC Zwolle boekte eveneens een krappe zege op een club die uitkomt in de Hoofdklasse, het derde amateurniveau. Vito van Crooy zette de ploeg van trainer John van 't Schip in en tegen Staphorst al na acht minuten op voorsprong. Dat bleek op Sportpark Het Noorderslag het enige doelpunt van de avond.

PEC Zwolle won de KNVB-beker in 2014 en drong een jaar later opnieuw door tot de finale, waarin FC Groningen toen te sterk was. Vorig seizoen werd de ploeg van trainer John van 't Schip in de kwartfinales uitgeschakeld door AZ.

ADO probleemloos verder in Rosmalen

ADO-trainer Fons Groenendijk besloot in Rosmalen niet zijn hele elftal om te gooien en stuurde op twee wijzigingen na zijn vaste formatie het veld in. Doelman Robert Zwinkels en Shaquille Pinas waren de enige nieuwe namen in de basisopstelling.

De bezoekers kwamen bij de middenmoter uit de Derde Divisie halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij Abdenasser El Khayati. De gedeeld topscorer van de Eredivisie nam na een uur spelen ook de 0-4 voor zijn rekening.

Ook Tomas Necid was twee keer trefzeker. De Tsjech maakte de tweede en vlak voor tijd de zesde Haagse treffer. Tom Beugelsdijk (0-3, met een prachtig schot in de kruising) en Sheraldo Becker (0-5) waren de andere doelpuntenmakers.

Amateurclubs ASWH (1-4 tegen Eemdijk) en Groene Ster (2-1 tegen TEC) voegden zich eveneens bij de laatste 32 in het bekertoernooi. Urk speelde met 2-2 gelijk bij VV Dovo en trok aan het langste eind na penalty's.