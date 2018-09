Malacia, Schuurs en Sierhuis voor het eerst in voorselectie Jong Oranje

Jong Oranje is door de 1-2 nederlaag tegen Jong Schotland van eerder deze maand zo goed als uitgeschakeld voor EK-kwalificatie. Het uitduel met Letland op 12 oktober en de thuiswedstrijd tegen Oekraïne op 16 oktober wil bondscoach Van de Looi gebruiken om een team voor de toekomst samen te stellen.

"Het is een teleurstellende EK-kwalificatiecampagne geweest voor Jong Oranje", aldus Van de Looi. "We staan nu op de rand van uitschakeling en als Nederlands team heb je het dan niet goed gedaan. Hoe pijnlijk dit ook is, we moeten vooruitkijken."

"Bij het samenstellen van deze selectie kijken we ook verder dan alleen deze twee interlands. In deze voorlopige selectie hebben we dan ook meer spelers geselecteerd die nog op het EK 2021 kunnen spelen", aldus Van de Looi. De trainer maakt zijn definitieve selectie op vrijdag 5 oktober bekend.

Schuurs wacht nog op debuut bij Ajax

Tyrell Malacia is dit seizoen basisspeler bij Feyenoord. De linkervleugelverdediger speelde vijf Eredivisie-wedstrijden voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Aanvaller Sierhuis (20) speelde dit seizoen drie wedstrijden voor Ajax, waarvan één als basisspeler. Verdediger Schuurs (18), die na vorig seizoen overkwam van Fortuna Sittard, wacht nog altijd op zijn eerste officiële minuten voor de hoofdmacht van Ajax. Hij speelde vijf duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Twente-keeper Jeroen Drommel ontbreekt in de voorselectie. Hij koos er tijdens de voorbereiding op de afgelopen kwalificatieduels met Jong Schotland (1-2 verlies) en Jong Engeland (0-0) voor om terug te gaan naar zijn club FC Twente, dat een competitieduel moest spelen tegen TOP Oss. Drommel wordt in de selectie vervangen door Paes, die bij Utrecht derde keeper is.

De 26-koppige voorselectie

Keepers: Indy Groothuizen (ADO Den Haag), Maarten Paes (FC Utrecht), Yanick van Osch (PSV).

Verdedigers: Perr Schuurs (Ajax), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Jeremiah St.Juste (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Kevin Diks (Fiorentina), Denzel Dumfries (PSV), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim).

Middenvelders: Carel Eiting (Ajax), Guus Til (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Bart Ramselaar (PSV), Michel Vlap (SC Heerenveen).

Aanvallers: Kaj Sierhuis (Ajax), Oussama Idrissi (AZ), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Richairo Živković (KV Oostende), Donyell Malen (PSV), Sam Lammers (SC Heerenveen), Jay-Roy Grot (VVV Venlo).