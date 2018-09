Bijlow, Rosario en Danjuma Groeneveld debuteren in voorselectie Oranje

De drie talenten hebben dit seizoen allemaal een basisplek veroverd bij hun club. In de Eredivisie kreeg de twintigjarige doelman Bijlow bij Feyenoord de voorkeur boven Kenneth Vermeer en de één jaar oudere Rosario overtuigde coach Mark van Bommel op het middenveld bij PSV.

De eveneens 21-jarige Danjuma Groeneveld maakte vorig seizoen indruk bij NEC, verdiende een transfer naar Club Brugge en presteert ook bij de Belgische topclub goed. De aanvaller was in acht competitieduels goed voor vier goals en twee assists.

Ten opzichte van de vorige voorselectie ontbreekt de veelbesproken FC Groningen-doelman Sergio Padt, net als Feyenoorder Steven Berghuis, Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Daryl Janmaat (Watford), Guus Til (AZ) en uiteraard de als international gestopte Wesley Sneijder.

Padt, Janmaat en Sneijder waren de enigen die in augustus ook tot de definitieve selectie behoorden voor de duels met Peru (2-1-winst) en Frankrijk (2-1-nederlaag).

PSV en Ajax hofleverancier

Zowel Eredivisie-koploper PSV als nummer twee Ajax is in de voorselectie van Koeman met vier spelers het best vertegenwoordigd. Namens de Eindhovenaren behoren naast Rosario ook Jeroen Zoet, Steven Bergwijn en Luuk de Jong tot de groep. Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong zijn de Ajacieden op de lijst.

De in vorm verkerende Bergwijn viel eind augustus vrij verrassend af voor de definitieve selectie omdat hij hard nodig was bij Jong Oranje, waar hij vervolgens geblesseerd afhaakte. De 20-jarige aanvaller wacht nog op zijn debuut als international.

Nederland speelt op zaterdag 13 oktober om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League en neemt het drie dagen later (eveneens om 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel op tegen België in Brussel.

Later dit jaar wordt in de Nations League nogmaals tegen Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen) aangetreden.

De 31-koppige voorselectie

Keepers: Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Sevilla), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).