Telstar-coach Snoei na historische nederlaag lovend over 'geweldig' AFC

De profclub uit Velsen-Zuid had weinig in te brengen en verloor verdiend. Alleen in 1961/1962 (Xerxes-Velox 5-0) en 2012/2013 (ADO'20-FC Eindhoven 6-1) wonnen amateurs met zulk grote cijfers van een profclub in het bekertoernooi.

"Het was dik verdiend en niet eens geflatteerd. Natuurlijk speelt AFC een divisie lager, maar ze kunnen gewoon heel goed voetballen", was Snoei tegen FOX Sports na de wedstrijd lovend over de koploper van de Tweede Divisie.

"Dit is heel pijnlijk en moeilijk te accepteren. Soms kun je nog excuses aanvoeren, maar dat is nu niet op z'n plaats. Ik vind dat AFC dit met een geweldige instelling heeft afgedwongen. Ik had het gevoel dat zij op bepaalde posities gewoon veel meer kwaliteit hadden."

In de tweede helft werd het er voor Telstar bij een 3-0-achterstand niet makkelijker op toen verdediger Toine van Huizen een doorgebroken speler neerhaalde en rood kreeg. "Toen werd het wel heel lastig om het tij te keren. Volgens mij hebben we in de hele wedstrijd maar één kans gehad. Dat is wel erg weinig", aldus Snoei.

'Zo'n vernedering gunde ik Telstar ook weer niet'

AFC-middenvelder Johan Kulhan was een van de doelpuntenmakers tegen Telstar, de club waarbij hij tussen 2012 en 2015 onder contract stond. De overwinning op de profs verbaasde hem niet helemaal.

"Ik had 5-0 niet verwacht, maar ik gaf ons wel een redelijke kans gezien de kwaliteit die we hebben. We hadden het betere van het spel", aldus Kulhan, die na rust voor 3-0 zorgde.

"Ik vind het niet zielig voor Telstar, maar zo'n vernedering gun ik ze ook weer niet. Als je zo'n klap krijgt van amateurs, ga je misschien toch twijfelen aan jezelf. Ik hoop dat ze alsnog een redelijk seizoen draaien."

Spits Yordi Teijsse, die sinds dit seizoen bij AFC samenspeelt met tweelingbroer en oud-prof Kenny Teijsse, was ook blij en hoopt op een mooie loting. "We waren niet onder de indruk. Op een gegeven moment kwamen we in de flow en ging het lopen. Ik hoop in de volgende ronde op een heel slechte amateurclub of uit tegen Ajax of Feyenoord."

