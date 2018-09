Mourinho bevestigt na afgang dat Pogba geen reservecaptain meer is

Eerder op de dag kwamen Britse media al met het nieuws dat de middenvelder een stap terug moest doen in de pikorde en dat er onenigheid zou zijn met Mourinho. Dat laatste wordt door de manager overigens ontkend.

"De enige waarheid is dat ik die beslissing heb genomen. Er zijn verder geen problemen. Het is een keuze die ik niet hoef uit te leggen", zei Mourinho na het bekerduel met Derby County, dat op Old Trafford een bloedstollende strafschoppenserie won nadat de wedstrijd in 1-1 eindigde.

Pogba, die dinsdagavond niet meespeelde, was dit seizoen drie keer aanvoerder van de club uit Manchester bij afwezigheid van eerste aanvoerder Antonio Valencia.

Mourinho zou niet blij zijn geweest met de reactie van Pogba na het puntenverlies van zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (1-1). De 25-jarige Fransman zei toen dat United naar zijn idee onder Mourinho niet aanvallend genoeg speelde.

'League Cup rest van seizoen geen probleem meer'

Hoewel United pijnlijk onderuit ging tegen het Derby County van manager Frank Lampard, liet Mourinho blijken niet heel erg met de uitschakeling te zitten.

"De League Cup is de rest van het seizoen geen zorg meer. Het is het kleinste toernooi waaraan we deelnamen, al had ik natuurlijk graag willen winnen", aldus de Portugees, die wel baalde van het spel van zijn ploeg.

"We benutten onze kansen niet en hadden vooral in de eerste helft moeten scoren. Net als in de voorgaande wedstrijd was er volop geloof in de kleedkamer van de tegenstander. We hadden het eerder af moeten maken."

Toen het uitdraaide op strafschoppen, zag Mourinho de bui op een gegeven moment al hangen. "Ik wist dat we in de problemen kwamen na de zesde of zevende penalty, toen Phil Jones en Eric Bailly er een moesten nemen."

Lampard trots op Derby County

De 40-jarige Lampard, die bezig is aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer en als speler nog onder Mourinho uitkwam bij Chelsea, genoot van het bekersucces met zijn ploeg op Old Trafford.

"Ik probeer aan een succesvolle ploeg te bouwen en avonden als deze zijn geweldig. Op zo'n manier spelen tegen spelers van wereldklasse; dat is waar je het voor doet", aldus de 106-voudig international van Engeland.

"Prachtig dat we zo goed speelden. Ik hoefde niet lang na te denken over mijn opstelling, want deze speler deden het in de vorige wedstrijd tegen Brentford (3-1-zege, red.) ook heel goed. Ik ben een trotse manager."

Derby County is met zestien punten uit negen wedstrijden de nummer zes in het Championship. United is als nummer zeven van de Premier League bezig aan een zeer wisselvallig seizoen.

