Fraser baalt dat 'gewaarschuwd' Sparta zich liet verrassen in Noordwijk

Bij rust leidde de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie ondanks een vroege achterstand met 1-2, maar in de tweede helft werden de Rotterdammers afgetroefd.

"Er is altijd een aantal factoren. Inzet is er een van, maar ook concentratie en besef. Je moet beseffen dat je tegen een ploeg speelt die 120 procent of meer geeft", aldus een balende Fraser voor tegen FOX Sports.

"Als je denkt: het komt wel goed... Het is niet de eerste keer dat dit in het voetbal gebeurt. Neem maar van mij aan dat we ze van tevoren genoeg hadden gewaarschuwd. Niemand van ons scoorde een voldoende."

Ondanks de blamage stond de 42-jarige Fraser, die eerder met ADO Den Haag en Vitesse al eens strandde tegen amateurs, de media vrij rustig te woord. "Als speler ging ik tekeer, dat werd niet gewaardeerd. Als trainer probeer ik te allen tijde correct te blijven. Niemand vind het leuk om te verliezen, dus we zijn met z'n allen zeer teleurgesteld."

'Moeten ons schamen voor drie tegengoals'

Middenvelder Abdou Harroui maakte in Noordwijk beide doelpunten namens Sparta, maar kon de verrassende uitschakeling dus niet voorkomen.

"Het is een tik. Jammer, maar complimenten aan Noordwijk. Ze waren beter en feller. We wisten vooraf dat ze er vol tegenaan zouden gaan en irritant zouden spelen", baalde de 20-jarige Spartaan.

"We mogen nooit drie goals tegen krijgen en daar moeten we ons voor schamen. We moeten nu laten zien dat we het in de competitie wel kunnen."

Noordwijk-aanvaller: 'Nu uit tegen Feyenoord'

Bij Noorwijk, dat na vijf speelronden tweede staat in de Derde Divisie, was de blijdschap na de verrassing tegen Sparta uiteraard groot.

"Als het zo doorgaat, komen we in de finale en gaan we Europees voetbal halen", zei aanvaller Denzel James, die zijn ploeg op voorsprong zette, met een lach.

"We zijn voor niemand bang en als we thuis spelen, spelen we ons eigen spel en zijn we voor niemand bang. We klapten er vol op. Ik wil nu uit tegen Feyenoord loten. Het lijkt me mooi om in De Kuip te spelen."

Het Sparta van coach Fraser krijgt vrijdag de eerste kans op revanche, wanneer FC Dordrecht om 20.00 uur de tegenstander is op Het Kasteel.

