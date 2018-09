Sparta Rotterdam uitgeschakeld in beker na blamage in Noordwijk

Sparta had op Sportpark Duinwetering grote moeite met Noordwijk. Denzel James schoot de thuisploeg al in de achtste minuut op voorsprong.

Door twee goals binnen tien minuten van middenvelder Abdou Harroui ging Sparta toch met een 1-2-voorsprong de rust in.

Daarna zorgden treffers van Raies Roshanali en Sabir Akachau-Achefay namens Noordwijk ervoor dat de stunt compleet was. In de blessuretijd kopte Sparta-keeper Roy Kortsmit nog op de lat.

NEC schakelt Excelsior uit

Eerste Divisie-club NEC Nijmegen schakelde Excelsior uit. De ploeg van coach Jack de Gier won in Rotterdam met 2-3. Guus Joppen maakte in de 107e minuut de winnende treffer.

Halverwege was het 2-1 voor de thuisclub. Luigi Bruins zette de Rotterdammers uit een strafschop op voorsprong. Vervolgens tikte Robin Buwalda bij de eerste paal de bal in eigen doel, 2-0.

Eveneens uit een strafschop maakte Anass Achahbar het weer spannend. Tien minuten voor tijd mocht Sven Braken voor de Nijmegenaren ook van 11 meter aanleggen, wat de 2-2 betekende.

Daarna brak een turbulente slotfase aan. Eerst kreeg Marcus Edward van Excelsior de rode kaart. Vervolgens schoot invaller en nieuweling Mounir El Hamdaoui namens de Rotterdammers op de paal.

De Graafschap ontsnapt tegen VVSB

De Graafschap won pas na penalty's van Tweede Divisie-club VVSB. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 in Noordwijkerhout door doelpunten van Tommy Bekooij (twee keer) namens de thuisploeg en Myenty Abena en Leeroy voor de Graafschap.

Lang leek VVSB de status van 'cupfighter' weer waar te maken. De club uit Noordwijkerhout reikte twee jaar geleden tot de halve finales van de KNVB-beker.

De Graafschap speelde vanaf de 25e minuut met tien man, na een rode kaart voor Robert Klaasen.

Lulinho Martins bracht VVSB in de verlenging dicht bij een nieuwe stunt in het bekertoernooi (3-2), maar Frank Olijve zorgde er vervolgens voor dat De Graafschap nog in een strafschoppenserie kon ontsnappen aan uitschakeling.

Cambuur na verlenging langs Scheveningen

Cambuur won met veel moeite van Scheveningen. De nummer twee van de Eerste Divisie schakelde de opponent uit de Tweede Divisie pas in verlenging uit (3-2).

Sai van Wermeskerken maakte in de 105e minuut de 3-2 voor de Friezen. Door de rode kaart van Kevin Gomez-Nieto speelde de thuisclub toen al met een man minder. Kort daarna werd ook Levi Schwiebbe van Scheveningen uit het veld gestuurd door scheidsrechter Rob Dieperink.

Na negentig minuten was het 2-2. Cambuur kwam op voorsprong door Andrejs Ciganiks. Joël Donald zorgde er met twee doelpunten voor dat de rollen werden omgedraaid. In de slotfase van de reguliere speeltijd maakte Nigel Robertha gelijk voor de profs van coach René Hake.

Heracles Almelo plaatste zich ook voor de tweede ronde van de KNVB-beker. De verrassende nummer vier van de Eredivisie won op bezoek bij FC Den Bosch met 1-2.

Vincent Vermeij was de grote man bij de bezoekers. De aanvaller scoorde tweemaal. Daarvoor had FC Den Bosch de leiding genomen met een doelpunt van Stefan Velkov. Trainer Frank Wormuth van Heracles gunde de meeste van zijn gebruikelijke basisspelers rust.

Fortuna verder ten koste van Helmond Sport

Fortuna Sittard won overtuigend met 0-5 op bezoek bij Helmond Sport. André Vidigal scoorde driemaal en Lars Hutten trof tweemaal doel voor de club die zaterdag Ajax ontvangt in de Eredivisie.

VVV-Venlo bereikte de tweede ronde met een 3-0-zege op Westlandia. Martin Samuelsen maakte met twee doelpunten het verschil in Naaldwijk. Chris Kum tekende voor de derde treffer van de eredivisionist uit Limburg.

Willem II plaatste zich ten koste van FC Volendam voor de tweede ronde. De Tilburgers wonnen met 1-2 in Noord-Holland door treffers van Donis Avdijaj en Fran Sol. Martijn Kaars maakte de enige treffer voor de thuisploeg.

Roda haalt uit tegen DVS'33

Roda JC haalde uit op bezoek bij de amateurs van DVS'33 uit Ermelo en won met 0-6. Mario Engels, Ba-Muaka Simakala (twee keer), Tim Väyrynen, Gyliano van Velzen en Livio Milts scoorden voor de ploeg van trainer Robert Molenaar.

Go Ahead Eagles was in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Eindhoven. De Tsjech Jaroslav Navrátil en Pieter Langedijk waren trefzeker voor de club uit Deventer.

TOP Oss had bij Rijnsburgse Boys strafschoppen nodig om verder te komen. Na reguliere speeltijd was het op Sportpark Middelmors 1-1. Philippe Rommens zette de eerstedivisionist op voorsprong, Jeffrey Jongeneelen maakte gelijk.