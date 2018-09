Oranjevrouwen in duels met Denemarken nog zonder Van der Gragt

Door die kwetsuur moest de 26-jarige Van der Gragt begin september ook al het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen aan zich voorbij laten gaan.

Oranje verloor die wedstrijd met 2-1 en eindigde achter de Noren als tweede in groep 3. De ploeg van Wiegman is daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs, de laatste mogelijkheid om een WK-ticket af te dwingen.

Wiegman bracht geen wijzigingen aan in haar 23-koppige selectie en dat betekent dat Mandy van den Berg er wederom niet bij is tegen Denemarken. De voormalige aanvoerder had tijdelijk bedankt, maar stelde in juni weer voor Oranje uit te willen komen.

Oranje begint met thuiswedstrijd in Breda

De Oranjevrouwen beginnen op vrijdag 5 oktober met een thuiswedstrijd tegen Denemarken in het Rat Verlegh Stadion. Vier dagen later staat in Viborg de return op het programma.

Als Nederland het tweeluik met de Scandinaviërs overleeft, wacht nog een krachtmeting met Zwitserland of België. Het land dat beide play-offrondes overleeft, plaatst zich voor het WK 2019 in Frankrijk.

Het mondiale eindtoernooi wordt volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli gespeeld. Nederland en Denemarken kwamen elkaar in de zomer van 2017 nog tegen in de EK-finale, die door Oranje met 4-2 werd gewonnen.

De selectie:

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Liza van der Most (Ajax), Siri Worm (Everton).

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Vålerenga), Kelly Zeeman (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon).