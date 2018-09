Bayern lijdt ondanks treffer Robben eerste puntenverlies in Bundesliga

Robben tekende drie minuten na rust voor de openingstreffer in de Allianz Arena. De 34-jarige aanvaller ontving de bal in de omschakeling van Serge Gnabry, hield het overzicht en schoot hoog raak.

Door het derde doelpunt van Robben dit seizoen leek Bayern ook de vijfde speelronde zonder puntenverlies door te komen, maar Augsburg bracht daar vlak voor tijd verandering in. Felix Götze trof doel op aangeven van Jeffrey Gouweleeuw: 1-1.

Bayern mag zich ondanks het gelijkspel nog wel koploper noemen in Duitsland. De ploeg van trainer Nico Kovac heeft dertien punten, twee meer dan nummer twee Werder Bremen.

Regerend landskampioen Bayern komt vrijdag weer in actie in de Bundesliga en gaat dan op bezoek bij Hertha BSC. Vier dagen later staat het Champions League-duel met Ajax op het programma in München.

Klaassen met Werder naar tweede plek

Eerder op dinsdag deed Davy Klaassen uitstekende zaken met Werder Bremen. 'Die Werderaner' wonnen thuis met 3-1 van het Hertha BSC van Karim Rekik en klommen daardoor naar de tweede plek.

Bij rust stond het al 2-0 voor Werder Bremen door doelpunten van Martin Harnik en Milos Veljkovic. De Nederlander Javairo Dilrosun tekende na rust voor de aansluitingstreffer, maar Max Kruse maakte na 66 minuten de 3-1 door een strafschop te benutten.

De 25-jarige Klaassen stond het hele duel in het veld bij Bremen, net als oud-Ajacied Niklas Moisander. Bij de bezoekers speelden Dilrosun, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, en Rekik (ex-PSV) de hele wedstrijd.

TSG 1899 Hoffenheim boekte een 1-3-zege bij Hannover 96, mede dankzij een doelpunt van Joshua Brenet na twintig minuten. Voor de ex-PSV'er is het zijn tweede doelpunt in dienst van de Bundesliga-club, waar hij sinds deze zomer speelt.

De Vrij wint nipt met Internazionale

In de Serie A boekte Stefan de Vrij met Internazionale een nipte zege op Fiorentina. De 'Nerazzurri' wonnen voor eigen publiek met 2-1. De Vrij stond de hele wedstrijd in het veld.

Inter kwam vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Mauro Icardi, die een strafschop verzilverde. Fiorentina kwam vlak daarna op gelijke hoogte, maar het slotakkoord was na 77 minuten voor Inter-verdediger Danilo D'Ambrosio.

Door de kleine overwinning staat Inter nu op de vijfde plek in de Serie A met tien punten, evenveel als Fiorentina. Koploper Juventus heeft vijf punten meer en komt nog in actie in de zesde speelronde.

Inter speelt op zaterdag nog tegen Cagliari en vier dagen later neemt de ploeg van trainer Luciano Spalletti het in de Champions League op tegen PSV.

Eenvoudige overwinning voor Atlético

Atlético Madrid won in de Spaanse Primera Division probleemloos van het laaggeklasseerde Huesca. In stadion Wanda Metropolitano werd het 3-0 voor het elftal van de Argentijnse coach Diego Simeone.

Antoine Griezmann, Thomas Partey en Koke scoorden al voor rust voor de thuisclub.

Atlético staat derde op de ranglijst, met twee punten minder en een wedstrijd meer dan de koplopers Barcelona en Real Madrid.

