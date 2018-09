RKC verrast NAC Breda in KNVB-beker, AFC stunt tegen Telstar

Nikki Bergman en Dylan Seys waren trefzeker voor RKC tegen Eredivisie-club NAC. De club uit Breda was in de openingsfase in Waalwijk de sterkere ploeg. Dat resulteerde in een bal op de paal van Mitchell te Vrede en een bal op de lat van Gervane Kastaneer, maar het overwicht werd niet in doelpunten omgezet.

RKC profiteerde in de 42e minuut van een te zachte terugspeelbal van verdediger Fabian Sporkslede op keeper Benjamin van Leer. De oplettende Baggerman gleed de bal in het doel.

Says verdubbelde de voorsprong van RKC uit een vrije trap in de 47e minuut. Hij schoot de bal onder de opspringende Te Vrede in de muur door en liet Van Leer zo kansloos. In de tweede helft kwam alleen NAC-invaller Giovanni Korte nog dicht bij een treffer met een schot op de lat.

De 2-0 nederlaag betekende opnieuw een teleurstelling voor NAC. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag verloor vijf van de eerste zes wedstrijden in de Eredivisie en staat zeventiende.

NAC werd vorig seizoen ook in de eerste ronde uitgeschakeld. De club verloor toen van Achilles'29. RKC haalde vorig seizoen de achtste finales, waarin het verloor van Willem II.

AFC stunt met 5-0 winst op Telstar

Eerder op dinsdag had AFC al voor een stunt gezorgd door Telstar uit te schakelen. Fouad Belarbi opende na een kwartier de score op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. Telstar stelde daar weinig tegenover en zag Yordi Teijsse de marge na 62 minuten naar twee vergroten.

Twintig minuten voor tijd gooide Johan Kulhan de wedstrijd op slot, waarna Milan Hoek (4-0) en Tim Linthorst (5-0) de blamage van Telstar in de laatste minuten compleet maakten. Vlak daarvoor had Toine van Huizen een directe rode kaart gekregen, waardoor de bezoekers de wedstrijd met tien man eindigden.

AFC staat op dit moment op de tweede plek in de Tweede Divisie, op een punt achterstand van koploper IJsselmeervogels. Telstar bezet de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Vorig seizoen werd Telstar ook al in de eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld. De ploeg van trainer Mike Snoei verloor toen verrassend van VVSB. De 5-0-zege van AFC op Telstar is een van de grootste overwinningen ooit van een amateurclub op een profclub in de KNVB-beker.

