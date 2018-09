Ajax-captain De Ligt waarschijnlijk fit voor competitieduel met Fortuna

De negentienjarige verdediger herstelt momenteel van een lichte knieblessure. Door zijn kwetsuur miste hij de Champions League-ontmoeting met AEK Athene (3-0-winst) en de topper van zondag tegen PSV, die kansloos met 3-0 werd verloren.

"Ik verwacht dat hij in de loop van de week opknapt en dat hij er tegen Fortuna Sittard weer bij kan zijn", zegt Ten Hag op de website van Ajax.

De beslissing over het meedoen van De Ligt tegen PSV werd zondag op het laatste moment genomen, maar Ten Hag benadrukt nog maar eens dat er geen andere optie was. "Het was een race tegen de klok, maar hij was niet 100 procent", aldus de trainer.

"Het was medisch gezien niet verantwoord, dus dan moet je het niet doen, ondanks alle belangen. Als het ook maar enigszins had gekund, hadden we het natuurlijk wél gedaan."

Nog geen duidelijkheid over opstelling tegen Te Werve

De Ligt zal het bekerduel van woensdagavond tegen de amateurs van Te Werve uit Rijswijk in ieder geval nog aan zich voorbij laten gaan. Ten Hag laat nog in het midden wie wél aan de aftrap staan, al staat reservekeeper Kostas Lamprou zeer waarschijnlijk op doel.

"We bekijken het per individu", aldus Ten Hag, die wel overweegt om de weer fitte Kasper Dolberg een basisplaats te geven. De Deense spits maakte al zijn rentree tegen AEK en deed tegen PSV ook de tweede helft mee.

"Als hij er goed uit is gekomen, en naar het zich laat aanzien is dat zo, zou het zomaar kunnen dat hij woensdag start. Hij heeft twee keer een halve wedstrijd gespeeld en dat duidt erop dat hij in het ritme komt."

De bekerwedstrijd tussen Te Werve en Ajax wordt in Noordwijk gespeeld en begint woensdag om 20.45 uur. Drie dagen later wordt op hetzelfde tijdstip afgetrapt bij Fortuna Sittard-Ajax.

