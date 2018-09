Geplaagde Cocu ondanks gelijkspel erg tevreden over spel Fenerbahçe

Cocu had zijn elftal op vier plaatsen gewijzigd ten opzichte van de 4-1-nederlaag van donderdag in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. De oud-trainer van PSV vond dat zijn ploeg in de eerste helft tegen Besiktas onverdiend op achterstand kwam.

"Ons team deed het zeer goed in de eerste helft. We speelden erg aanvallend met veel druk op de bal. Onze tegenstander kwam geen moment in de wedstrijd. We kregen vier of vijf grote kansen, het enige dat ontbrak was een doelpunt", zei Cocu op de website van Fenerbahçe.

De 47-jarige Eindhovenaar zag dat Besiktas vijf minuten voor rust via Ryan Babel op voorsprong kwam. "Dat was de enige kans van Besiktas in de eerste helft. Maar we zijn tot het einde van de wedstrijd blijven vechten."

Na rust was Fenerbahçe minder dominant, gaf Cocu toe. "In de tweede helft haalden we niet het niveau van de eerste helft, het werd een rommelige wedstrijd. Gelukkig maakten we nu wel een mooi doelpunt via André Ayew."

'Je krijgt niet altijd wat je verdient'

Cocu kent een zeer moeizaam begin bij zijn eerste avontuur als trainer in het buitenland. In de eerste vijf competitieduels werd er driemaal verloren.

Benfica versperde Fenerbahçe bovendien de weg naar de groepsfase van de Champions League en in de Europa League begon de Turkse topclub donderdag dramatisch met een ruime nederlaag in Zagreb.

"Het is onnodig om te zeggen dat dit gelijkspel als een teleurstelling voelt", zei Cocu desondanks na de wedstrijd tegen Besiktas. "We hadden de drie punten hard nodig en als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan denk ik dat we verdiend hadden om te winnen. Maar je krijgt niet altijd wat je verdient."

Fenerbahçe bezet na zes duels de dertiende plek in de Süper Lig. Zondag gaat de ploeg van Cocu op bezoek bij Rizespor, dat voorlaatste staat in de Turkse competitie.

