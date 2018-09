Puskás Award-winnaar Salah verwacht vaker kans te maken op FIFA-prijs

Salah legde het in de verkiezing af tegen winnaar Luka Modric, al ging hij niet met lege handen naar huis. De Egyptenaar kreeg namelijk de Puskás Award voor mooiste doelpunt van het jaar. (Bekijk hier de treffer)

"Ik weet zeker dat dit niet mijn laatste nominatie was, want ik wil het ieder seizoen weer beter doen dan het jaar ervoor", zei de zelfverzekerde sterspeler van Liverpool bij het FIFA-gala in Londen.

De 26-jarige Salah behoorde dankzij een ijzersterk seizoen bij zijn club samen met Modric en Cristiano Ronaldo tot de laatste drie genomineerden. Veruit de meeste stemmen gingen echter naar Modric.

Salah verrast met Puskás Award

Op het gala in Londen kreeg Salah wel verrassend de Puskás Award voor een fraai doelpunt namens Liverpool tegen Everton. Hij kreeg de meeste stemmen van het publiek nadat de FIFA eerder tien treffers had genomineerd.

"Hoewel al mijn doelpunten natuurlijk belangrijk waren, was die tegen Everton ook mijn persoonlijke favoriet. Het was mijn eerste derby met Liverpool", aldus de aanvaller, die de eerste Afrikaan is die de prijs pakt.

Salah ziet zijn nominaties bij het FIFA-gala als bekroning van een mooi jaar, waarin hij niet alleen met Liverpool indruk maakte. "Met Egypte uitkomen op het WK was een van de mooiste momenten van mijn leven. Het was een droom voor alle Egyptenaren."

Met Liverpool is Salah uitstekend aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De 'Reds' zijn mede dankzij drie treffers van de sterspeler na zes speelronden als enige nog zonder puntenverlies.